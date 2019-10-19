'Fomo' ve 'Nomofobia' İçin Türkçe Terimler Geliyor

Telefonsuzluk korkusunu ifade eden ve sosyal medyada paylaşım yapılamadığında kendini kötü hissetmek anlamında kullanılan İngilizce terimler fomo ve nomofobia’nın yerine Türkçe terimler geliyor.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu iki yabancı kelime yerine Türkçe terimler kullanılması için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Koç, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da düzenlenen ‘Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB’22) ve Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY’26) Bütünleşik Etkinliği’ne katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Koç şu ifadeleri kullandı:

“Bir konuşmacımız ‘teknoloji bağımlılığı’ dedi, biz ona artık ‘teknoloji bağımlılığı’ demiyoruz. Yeni tabirler kullanmaya başlayacağız. Kullanılan terimlerin hepsi ‘fomo’ ve ‘nomofobia’ gibi, bunlar hep İngilizce terimler. Bunları artık Türkçeleştireceğiz. Fomo, insanların artık sosyal medyada paylaşım yapamadıkları zaman kendilerini kötü hissetme problemine, nomofobia ise telefonsuzluk korkusu mu dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama bunlara deniliyor, ancak artık yeni bir isim bulmamız gerekiyor. Bu iki konuya artık teknoloji bağımlılığı demek yerine sorun odaklı bakıp sorunu çözmeye yöneleceğiz.”