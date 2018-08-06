Football Manager 2019’un Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli OIdu!

Futbol tutkunlarının merakla bekledikleri Football Manager 2019’dan haber var! Serinin yeni oyunu, 2 Kasım Cuma günü raflardaki yerini alacak.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Football Manager, bilhassa ülkemizdeki futbol severler tarafından yoğun bir ilgi görüyor. SEGA tarafından yayınlanan ve Sports Interactive tarafından geliştirilen oyun, yeni versiyonuyla gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor.

Football Manager’in resmi Twitter hesabından yayınlanan video ile FM 19’un çıkış tarihi belli oldu. 2 Kasım Cuma günü oyunseverlerin beğenisine sunulacağı açıklanan yapım, her zaman olduğu gibi bizlere eşsiz bir menajerlik deneyiminin kapılarını açacak.

Hayallerinizdeki işe hoş geldiniz 🤝 Sezonunuz 2 Kasım'da başlıyor. #FM19 pic.twitter.com/dmPgEzeAfY — Football Manager TUR (@FMTurkiye) 6 Ağustos 2018

Football Manager 2019, 2015’ten beri devam eden ikonik ‘Manager Man’ e veda ederek bir yöneticinin gözünden değiştirilecek olan oyuncular, büyük bir maç öncesinde tünele doğru ilerleyecek. Yeniden tasarlanan logolar, yeni ve geliştirilmiş özellikler ve DFL Bundesliga lisansının ilk kez uygulanmasıyla oyun, gerçekçilik konusunda müthiş bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Football Manager 2019, bugün itibarıyla Steam üzerinden yüzde 10 indirimle 107 TL'ye ön siparişe açıldı. Ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var, zira söz konusu indirim 2 Kasım’a kadar sürecek.

FM 19, her zamanki gibi PC, Mac ve Linux için uyumlu olacak. Football Manager 2019 Touch PC, Mac, iOS ve Android ve Football Manager 2019 Mobile ise iOS ve Android kullanıcıları ile buluşacak.

Serinin yeni oyununa dair ilk ayrıntılar ise Eylül sonuna doğru Football Manager'in resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.