Football Manager 2020’nin Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli OIdu!

Futbol meraklılarının heyecanla beklediği Football Manager 2020’nin (FM 2020) gelişine çok az bir süre kaldı.

Sports Interactive, oyunun resmi çıkış tarihini Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Yıllardır oyun severlerin büyük beğenisini kazanan Football Manager serisinin yeni oyunu FM 2020’nin Kasım ayında geleceği biliniyordu fakat tam tarih verilmemişti.

19 Kasım'da Geliyor

Şimdi ise oyunun geliştiricisi Sports Interactive, FM 2020’nin 19 Kasım’da piyasaya sürüleceğini resmi olarak duyurdu.

Üstelik oyun sadece PC ile sınırlı olmayacak. Yani FM 2020 aynı anda hem PC hem Android hem de iOS için yayınlanacak.

Fiyatı da Belli Oldu

Football Manager 2020’nin fiyatı da Steam üzerinde 161,10 TL olarak açıklandı.