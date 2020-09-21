Football Manager 2020 Rekorlar Kırdı: Üç Günde Bir Milyondan Fazla Oyuncu!

Sports Interactive cephesinde bu aralar yüzler bir hayli gülüyor. Ücretsiz olarak oyuncular ile buluşan Football Manager 2020, rekorlar kırdı. Şu anda stüdyo için zirveye oturdu. İşte o rakamlar!

Her hafta dağıttığı bir veya birden fazla ücretsiz oyun ile kullanıcıları sevindirmeye devam eden Epic Games, 24 Eylül 2020 Perşembe günü TSİ 17:59’a kadar kütüphanemize ekleyebileceğimiz yeni ücretsiz oyunları duyurmuştu. Bu oyunların arasında Football Manager 2020 de bulunuyor. Görünen o ki bu oyun, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanması sonrasında oyuncuların bir hayli yoğun ilgisine maruz kalmış.

Football Manager 2020 Rekorlara Doymadı!

Twitter hesabı üzerinden durum ile ilgili bir paylaşımda bulunan Sports Interactive stüdyo yönetmeni Miles Jacobson, ilk yirmi dört saat içerisinde beş yüz bin ve üç gün içerisinde de bir milyondan fazla yeni oyuncunun Football Manager 2020 oynamaya başladığını dile getirdi.

Football Manager 2020 daha önceden Steam üzerinden iki defa ücretsiz hafta sonu etkinliği ile oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Bu açıdan da bir karşılaştırma yapan Jacobson tarafından söylenene göre, otuz altı saat içinde oyunu Epic Games Store üzerinden oynayan oyuncuların sayısı Steam üzerinden gerçekleştirilen iki ücretsiz hafta sonu etkinliğinde oyunu oynayan oyuncuların sayısından çok daha fazlaymış.

Sports Interactive stüdyosu açısından bir rekora daha imza atan Football Manager 2020, Steam ve Epic Games Store mağazalarının genelinde eş zamanlı 251.131 oyuncu sayısını gördü. Bu aynı zamanda Football Manager serisinin tarihinde ulaşılan en üst nokta oluyor.

Netice itibarıyla oyunun gördüğü ilgi, on ayın ardından geliştirici stüdyo için büyük bir sevinç kaynağı olmuş. Ücretsiz olarak indirebilmek için daha birkaç gün olduğunu da göz önünde bulunduracak olursak, bu rakamlarda artış olmasını tahmin edebiliriz. Bakalım ilerleyen günlerde sonuçlar ne olacak? Gelişmeleri takipte olacağız.