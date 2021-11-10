Football Manager 2022 Resmi Olarak Çıktı!

Milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği Football Manager 2022, birkaç hafta süren erken erişim sürümünün ardından nihayet resmi olarak çıkış yaptı. Peki Football Manager 2022 sistem gereksinimleri neler ve fiyatı ne kadar? Yeni oyun hakkında merak edilenleri sizler için derledik!

Football Manager 2022 Resmi Olarak Çıkış Yaptı

Football Manager 2022'nin öne çıkan detayları arasında iyileştirilmiş saha animasyonları, maçlar ve oyuncu performansı hakkında bilgi veren yeni bir veri merkezi ve yeni personel toplantıları gibi yenilikler yer alıyor. Tabii ki detaylı incelemelerle irili ufaklı tüm yenilikler daha belirgin şekilde ortaya çıkacaktır.

Football Manager 2022'nin fiyatı Steam ve Epic Games'te 299 TL olarak belirlenmiş durumda ve In-Game Editor için de 45 TL tutarında ek bir ödeme isteniyor. Ayrıca oyunun Xbox Game Pass sistemine dahil olduğunu hatırlatmak isteriz. Football Manager 2022 Mobile ise 89,99 TL tutarında bir fiyat etiketi ile oyunculara sunuluyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 / AMD Athlon 64 1.8 GHz

Intel Core 2 / AMD Athlon 64 1.8 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: Intel GMA X4500 / GeForce 9600M / ATI Mobility Radeon HD 3650

Intel GMA X4500 / GeForce 9600M / ATI Mobility Radeon HD 3650 Depolama: 7 GB Kullanılabilir Alan

7 GB Kullanılabilir Alan İşletim Sistemi: Windows 7

FM 22 Hakkında

Futbol yalnızca en iyisi olup kazanmakla ilgili değildir. Olasılıkları alt üst etmek, hayallerinizi gerçekleştirmek ve başarıya ulaşmayla ilgilidir. Zirveye ulaşmak için savaşmak ve dünyayı şoka uğratmak ya da uçurumun kenarından geriye dönmek için çabalamak... En güzel anılar bunlardır.

Emrinizde önde gelen 123 futbol ligi olacak. Büyük (veya küçük) bütçeleri akıllı bir şekilde kullanıp kulübünüzü oyunun zirvesine taşıyacak özelliklere sahip misiniz? Oyuncu / Personel Alımından Oyuncu Gelişimine kadar her şeyde size yardımcı olacak birinci sınıf bir teknik ekip oluşturun. Futbol menajerliğinde her gün karşınıza çıkan zorluklarla uğraşırken onların uzmanlığından faydalanın.

Keşfedilmemiş yetenekler için Football Manager'ın 500.000'den fazla gerçek oyuncu içeren dünyada önde gelen veritabanını keşfe çıkın veya genç yeteneklerinizi potansiyellerini ortaya çıkarmak için eğiterek kendi takımınızdakileri yetiştirin. Taktik panosunda oyuncularınızın benimseyebileceği bir futbol kimliği oluşturarak bu harika oyunu kendi tarzınızda oynayın. Tekrar tekrar başarı sunacak bir sistem oluşturmak sizin elinizde.