Football Manager, Bolivya'nın Hayallerini Yıktı

Ruben Aguilar, Ligue 1 ekiplerinden Montpellier’da oynayan ve gelecek vaat eden Fransız bir futbolcu. Fakat Football Manager veri tabanında yaşanan bir arıza sebebiyle Bolivya Futbol Federasyonu uzun bir süre Aguilar’ın peşinden koştu.

Bütün Bolivya’yı önce umutlandıran sonra da hayal kırıklığına uğratan olay, Football Manager 2017’de her nasılsa Rubel Aguilar’ın uyruğunun hem Fransız hem de Bolivyalı olarak girilmesiyle başladı. Bugüne kadar yüzlerce belki de binlerce oyuncunun başına gelen bu hatanın gündeme gelmesinin sebebiyse işin içine Bolivya Futbol Federasyonu’nun girmesiyle oldu.

Bu sezon Montpellier formasıyla özellikle Paris Saint-Germain karşısında gösterdiği muhteşem performansla adından söz ettiren 24 yaşındaki futbolcu, bu performansının ardından Bolivya’da Football Manager oynayan herkesin radarına girmeyi başardı. Hatta ülkenin ulusal kanallarından Football Manager’a atıf yapılarak, Bolivyalı oyuncunun muhteşem çıkışı bile konuşulmaya başlandı. Yaşananlara kayıtsız kalamayan Bolivya Futbol Federasyonu da Ruben Aguilar’a ulaşarak, kendisini milli takımda görmek istediklerini ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Bolivya halkının ısrarları ve federasyonun girişimlerine rağmen ortada küçük bir problem vardı: Aguilar, Bolivya kökenli değildi. Resmi Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yapan futbolcu: “Son birkaç haftadır Ruben’in uyruğuyla ilgili gerek Facebook’tan gerekse Twitter üzerinden onlarca mesaj aldık. Olayı açıklığa kavuşturmak için diyebiliriz ki; Ruben, Grenoble Fransa’da, Fransız anne ve İspanyol bir babadan doğmuş birisidir. Bittabi Bolivya pasaportu yoktur. Onun ‘La Verde’ forması giymesi için atılan tüm mesajlara teşekkür ederiz. Muchas Gracias!”

Aguilar, hatanın Football Manager 2018’de devam etmemesi için de gerekli girişimleri yaptıklarını söylerken, yaşanan tüm bu olayların ardından Dünya Kupası elemelerini de geçemeyen Bolivya’nın kendisine yeni bir sağ bek bulması da gerekecek.