Football Manager Xbox'a Geri Dönüyor!

Sports Interactive, Football Manager'ın on yıldan uzun bir süreden sonra Xbox'a geri döneceğinin müjdesini verdi. Geliştirici Sports Interactive tarafından yapılan açıklamada, "Football Manager Xbox'a dönecek" müjdesinin yanı sıra Football Manager 2021'nin çıkış tarihine de yer verildi. Peki, sevilen video oyununun çıkış tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar!

Football Manager Xbox'a Ne Zaman Dönüyor?

Xbox kullanıcıları, sevilen video oyunu Football Manager'ın uzun bir zamandan beri Xbox'a gelmesini istiyordu ancak video oyunu oyuncuların tüm isteklerine rağmen 10 yılı aşkın bir süredir Xbox platformunda yer almıyordu. Sports Interactive tarafından yapılan açıklamada ise video oyununun tanıtımı ekim ayında yapılacağı, 24 Kasım'da oyuncular tarafından satın alınabileceği duyuruldu.

Football Manager direktörü Miles Jacobson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FM'nin (Football Manager neden PlayStation'da değil de Xbox'ta mevcut olduğunu merak eden oyunculara şu cevabı verdi: "Bu çok sorulan bir soru ve cevap verirken başımız belaya girebilir. Xbox'taki arkadaşlarımız yıllar boyunca FM'nin oyun Xbox'a geri dönmesini istedi. Döngü, FM19 ve FM20'de Gamepass'te son buldu. FM21 artık Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S'te. Sony bunların hiçbirini yapmadı."

Miles Jacobson'ın açıklamasına göre Football Manager 2021'nin PlayStation'da yer almayacağı doğrulanmış oldu. Peki, siz video oyununun 10 yılı aşkın bir süreden sonra tekrardan Xbox platformuna dönmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.