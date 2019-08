For Honor'a Ücretsiz Olarak Sahip Olmak için Acele Edin!

Eğer For Honor oyununu Epic Games Store üzerinden ücretsiz dağıtılırken kaçırdıysanız, üzülmeyin. Ubisoft oyuncuların karşısına güzel bir sürprizle çıktı. Oyunu Uplay üzerinden 27 Ağustos 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak indirebileceksiniz.

2017 yılı içerisinde satışa sunulan For Honor, Orta Çağ temalı bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Knights, Samurai ve Vikings olmak üzere üç farklı topluluğun olduğu For Honor oyununda, bu sınıflar için ayrı ayrı senaryo görevleri var. İster önce bu senaryo görevlerini oynayarak her bir sınıfın oynayış stilini görebilir veya doğrudan çoklu-oyuncu bölümüne geçiş yaparak diğer oyuncularla göğüs göğüse çatışmalara girebilirsiniz.

For Honor oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için öncelikle bir Uplay hesabınızın olması gerekiyor. Eğer hesabınız yok ise ücretsiz olarak açabilirsiniz. Hesabınızı açtıktan sonra da şuradan GET IT FOR FREE düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir kez ekledikten sonra da kalıcı olarak sizin olacak. Yani belirtilen süre geçtiğinde For Honor'a erişememe gibi bir durumunuz olmayacak.

Halihazırda Year 3 olan For Honor için son olarak Black Prior ve Hitokiri sınıfları yayınlanmıştı. Yılın sonuna kadar iki tane yeni sınıf daha yayınlanacak. Bunların yanı sıra Fransız yayıncı Ubisoft, oyunu çeşitli etkinlikler, yeni eşyalar ve çok daha fazlası ile güncel tutmaya devam ediyor.