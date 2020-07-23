For Honor Hafta Sonu Ücretsiz Oluyor!

Hafta sonu için herhangi bir planınız yoksa, ücretsiz For Honor oynayabileceğiniz Bedava Hafta Sonu sizi bekliyor. Resmi duyuru Ubisoft tarafından yapıldı. Zamandan kazanmak için şu anda ön-yükleme yapabiliyorsunuz.

‎Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen For Honor, 2017 yılında satışa sunulmuştu. Aralarından seçim yapabileceğiniz Knights, Vikings, Samurai ve Marching Fire genişletme paketiyle eklenen Wu Lin olmak üzere dört farklı topluluğun olduğu oyun, aradan geçen zaman içerisindeki sezonlar ile içerik anlamında oldukça da genişlemişti.

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For Honor hem ana senaryo modu hem de kendi içinde Dominion, Brawl, Duel, Ranked Duel, Skirmish, Elimination Tribute ve Breach olmak üzere farklı oynanış türleri sunan çok oyunculu mod sunuyor. Ana senaryo modunda bir yandan belirli bir hikayeyi takip ederken, bir yandan da karakterinizin hakimiyeti konusunda ustalaşabilme fırsatınız oluyor.

Eğer bu zamana kadar For Honor oyununa elinizi dahi sürmemişseniz, Bedava Hafta Sonu sizin için güzel bir fırsat olabilir. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında 23 Temmuz 2020 Çarşamba günü TSİ 16:00 - 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü TSİ 23:00 arasında ücretsiz olarak deneyebileceğiniz oyunu PlayStation 4 ve Uplay üzerinden ön-yükleyebilirsiniz.

Eğer Bedava Hafta Sonu sürecinde oyundan memnun kalır ve tam sürüme geçiş yapmaya karar verirseniz, kaydettiğiniz ilerleme eksiksiz olarak aktarılacak.

For Honor Konusu

Doğal bir felaket sonrasında savaşçılar kaynak ve bölge için birbirlerine karşı mücadele ederlerken savaş lordu Apollyon, Knights, Vikings ve Samurai topluluk bireylerinin güçsüz düştüğünü ve oyun oynayarak topyekun savaş çağı başlatmaya çalıştıklarına inanmaktadır. Bu bağlamda Apollyon tarafından topluluklar arasındaki zıtlaşmanın devamlılığı yönündeki çalışma devam ederken, her bir topluluktaki karakterlerin bakış açıları, olaylar şekillendikçe, savaşlar başladıkça ve gündemler yaratıldıkça ortaya çıkacaktır.