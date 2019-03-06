Forbes, Dünyanın En Zengin İnsanları Listesini Açıkladı

ABD’nin en çok okunan iş dergilerinden Forbes, her yıl geleneksel olarak hazırladığı “Dünyanın En Zengin İnsanları” listesini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Bill Gates’i geçerek listenin birinci basamağına yerleşen e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, bu yıl da tacını korumayı başardı.

Forbes’e göre son 10 yılda sadece ikinci kez hem milyarder hem de toplam servet sayısında küçülme yaşandı. Bu da zenginlerin, son dönemde piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalardan etkilendiğini gösteriyor.

Şu anda gezegende toplam 2.153 milyarder var. Bunlardan 994’ünün (yüzde 46) serveti, geçen yıla kıyasla biraz da olsa azaldı. En büyük düşüş Asya - Pasifik bölgesinde yaşanırken, onu sırasıyla Çin, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika izledi.

Bir yıl önceye göre daha fazla milyardere sahip olan yalnızca iki ülke bulunuyor: ABD ve Brezilya. Şu anda Birleşik Devletler, dünyanın en zengin 20 insanından 14’üne ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki toplam milyarder sayısı 607 iken, bu kişilerin servetlerinin toplam değeri ise tam 311 milyar dolar.

Peki, dünyanın en zengin insanları kimler? Listenin tepesinde teknoloji dünyasından tanıdığımız birçok isim bulunuyor.

Listenin birinci sırasında, Amazon'un sahibi Jeff Bezos yer alıyor. Son dönemde özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündeme gelen e-ticaret imparatoru, 131 milyar dolarlık servetiyle tacı elinde bulunduruyor.

Onun hemen ardından Bill Gates geliyor. Microsoft ile yeni bir çağ başlatan ünlü girişimci, 96.5 milyar dolarlık kişisel servetiyle ikinci basamakta bulunuyor.

Bu iki ismi, 82,5 milyar dolarlık servetiyle tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri olan Warren Buffet takip ediyor. Sigorta şirketi Geico, pil üreticisi Duracell ve restoran zinciri Dairy Queen dahil olmak üzere 60’tan fazla firmanın sahibi olan Buffet, daha önce yaptığı açıklamada, servetinin yüzde 99’undan fazlasını bağışlayacağına söz vermişti.

Dünyanın En Zengin 10 İnsanı