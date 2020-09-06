Ford 2021'e Kadar 100 Milyon Maske Sözü Verdi

Ford Koronavirüs pandemisinden dolayı ventilatör üretimi yapan otomobil üreticilerinden biriydi. 50 bin ventilatör üretiminden sonra Ford, ihtiyaç duyulan başka bir güvenlik ekipmanına dönecek: Ford'dan yıl sonuna kadar 100 milyon maske sözü.

Ford bu hafta 50 bin ventilatör üretimini tamamladıktan sonra 100 milyon maske üretmeye başlayacağını duyurdu. 2021'e kadar üretimi bitirmeyi amaçlayan Ford, halihazırda haftada 2,5 milyon medikal sınıf maske hedefine doğru ilerliyor.

Şirket ürettiği maskelerin Ford çalışanlarına ve risk altındaki topluluklarda bulunanlara gideceğini vaat ediyor. Ford CEO'su Jim Hackett yaptığı açıklamada "Pandemi devam ederken, Ford ekibimizin ve ortaklarımızın ülkemize yardım etme ruhu, cesareti ve kararlılığı da artıyor" dedi.

"Birlikte çalışarak, en çok ihtiyaç duyan aileler, çocuklar, bireyler ve topluluklar için 100 milyon maske üretmeyi hedefliyoruz. Ford ekibi ve UAW (işçi sendikası) tarafından kişisel endişeleri bir kenara bırakmak ve ülkenin ihtiyaç duyduğu şeyi sağlamak için gösterilen görev ve fedakarlıktan gurur duyuyoruz"

Ford'dan Koronavirüse karşı 72 milyon ekipman

Ford, UAW ile ortaklık sağlayarak talebi karşılamak için 72 milyondan fazla koruyucu ekipman üretti. Toplamda bu, 5,4 milyon yıkanabilir izolasyon önlüğü ile birlikte 45 milyondan fazla yüz maskesi ve 20 milyondan fazla yüz siperi, 50 bin ventilatör, 32 binden fazla motorlu hava temizleyici solunum cihazı anlamına geliyor.

Ayrıca Ford, ödüllü yönetmen Peter Berg'in "On the Line" adlı yeni kısa belgeselini yayınladı. Belgesel sağlık çalışanları için tıbbi önlükler ve kişisel koruyucu ekipman tasarlama ve üretme çabasında olan Ford Apollo Projesi'ne odaklanıyor.