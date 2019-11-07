Ford, 912HP Gücündeki Elektrikli Mustang'ini Tanıttı!

Bir süredir konuşulan elektrikli Mustang konsepti tanıtıldı. İşte 912 beygirlik elektrikli canavar.

Dünya'nın en büyük otomobil şirketlerinden birisi olan Ford, yılların efsanesi Mustang'i elektrikli motor ile canlandırdı. Yıllardır tüm nesillerin hayallerini süsleyen Mustang, yeni bir konsept için elektrikli motor ile buluştu. 912HP güç üreten motoru üzerinde barındıran yeni Mustang oldukça hızlı olacak gibi duruyor.

Hepimiz eski model Mustang'lere aşık olmuşuzdur. Bunun en büyük nedeni tasarımı ve hatları iken, bir diğer büyük neden ise yüksek motor hacmi ile gücü, sesi ile yansıtması. Ancak bu sefer elektrikli olan Mustang, ruhunu kaybedecek gibi gözükse de önceki modellerinden 3-4 kat daha fazla olan beygir gücü ile bu açığı kapatacak.

Mustang Lithium isimli prototipini tanıtan Ford, bu canavarın 912HP gücünde olduğunu açıkladı. Aynı zamanda aracın 1000Nm'nin üzerinde tork ürettiği de biliniyor. Daha önce ortaya çıkan Shelby GT500 modelinin performans odaklı olduğu söylenmişti. Bununla beraber o aracın otomatik şanzımana sahip olduğu da söylenmişti.

Ancak Mustang Lithium'un pist odaklı olduğu iddia edilmemesine rağmen 6 ileri manuel şanzıman ile beraber geleceği söylendi. Yine motorda Webasto ile birlikte çalışan Ford, Phi-Power adlı bir motoru Mustang'in üzerine yerleştirmiş. İçerisinde 10.4 inçlik koca bir ekran taşıyan Mustang, iç ve dış tasarımı ile de dikkat çekiyor.