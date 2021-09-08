Ford, Apple'ın Gizli Otomobil Proje Liderini Transfer Etti

Ford, Apple'ın liderini transfer etti. Apple Özel Projeler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve Apple'ın gizli otomobil projesini yöneten Doug Field, 1987'den 1993'e kadar Ford'da çalışıyordu.

Ford Motor, Apple'ın özel projeler ekibine liderlik eden mühendislik yöneticisi Doug Field'ı, otomobil üreticisi yazılım ve diğer ileri teknolojilerde avantaj elde etmek istediği için işe aldı.

Bu transfer, kariyerine 1987'den 1993'e kadar Ford'da geliştirme mühendisi olarak başlayan Field için geri dönüşü işaret ediyor.

Daha önce Tesla'da mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Field, Salı günü Ford'un ileri teknoloji ve gömülü sistemler sorumlusu olarak atandı. Field, en son Titan araba projesi üzerinde çalışan bir ekip olan Apple Özel Projeler Başkan Yardımcısıydı.

Apple'dan Ford'a transfer olan Doug Field kimdir?

Mühendislik yöneticisi Field, yeni pozisyonda doğrudan Ford Başkanı ve CEO'su Jim Farley'e rapor verecek ve araç kontrolleri, kurumsal bağlantı, özellikler, entegrasyon ve doğrulama, mimari ve platform, sürücü yardım teknolojisi ve dijital mühendislik araç kontrollerinden oluşan şirketin gömülü yazılım ve donanım organizasyonunu denetleyecek.

Bu çalışma alanları Field'ın; bilgi-eğlence, navigasyon, sürücü destek teknolojisi, bağlantılı hizmetler ve araç siber güvenliği dahil olmak üzere Ford ve Lincoln markalı araçlarda kullanılan tüm teknoloji yığınının tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olacağı anlamına geliyor.

Apple'dan yapılan bu transfer, müşterilere ve yatırımcılara, Tesla ve diğer yeni girenlerle rekabet edebilecek düzeyde yerleşik teknolojiye sahip otomobiller, kamyonlar ve SUV'lar sunabileceğini göstermek isteyen Ford için kritik olabilir. Field'ın Tesla'daki, özellikle Model 3'teki deneyimi, Ford'un yeni elektrikli araçlar geliştirip piyasaya sürmesi için işine yarayabilir.

Ford, Field'ın yeni nesil bağlantılı ürünleri ve deneyimleri yaratmak için baş ürün platformu ve operasyon sorumlusu Hau Thai-Tang ile yakın çalışacağını söyledi. Thai-Tang ise ürün geliştirme, satın alma, tasarım, araştırma ve ileri mühendislik, EPLM / D-Ford, ileri üretim ve Ford Ion Park'ı denetlemeye devam edecek.

Doug Field açıklamasında, "Ford ile her zaman derin bir bağ hissettim. Ford ürünleri hatırladığım kadarıyla hayatımdaydı: Babamın çiftliğinde F-150, 65 Continental'in düğünümde bizi alması ve Model T'nin tasarımındaki parlak zarafeti keşfettiğimde yaşadığım heyecan hala ilk günkü gibi." dedi.