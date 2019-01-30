Ford, Araçlarının Tasarımında Sanal Gerçekliği Kullanabilir

Tasarım konusu, tasarımcıların bu işlem için sadece kalem ve kağıt kullandığı günden bugüne oldukça büyük bir yol kat etti. Günümüzde tasarımcılara çizimlerinde yardımcı olan çeşitli yazılımlar bulunuyor. Hatta bunlardan bazıları, sunduğu 3 boyut (3D) teknolojisiyle son ürünün neye benzeyeceği konusunda tasarımcılara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Amerikan otomotiv devi Ford da görünüşe göre tasarım konusunu bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Çünkü marka şimdilerde Gravity Sketch olarak adlandırılan yeni bir tasarım yöntemi üzerinde çalışıyor.

Yeni yöntem, tasarımcıların tasarımlarını sanal gerçeklik (VR) ortamında yapmasına imkan veriyor. Böylece aynı 3D modellemelerde olduğu gibi, tasarımcıların çizimleri üzerinde çok daha iyi bakış açılarına sahip olması sağlanıyor. Çok daha gerçekçi bir yapı sunan Gravity Sketch, tasarımları yapılan ürünler gerçekten oradaymış gibi hissettiriyor.

Tipik olarak bir otomobilin tasarım süreci 2D çizimle başlar. Daha sonra ise bu çizim taranarak bir bilgisayara aktarılır ve orada 3D modellemeler yapılır. Gravity Sketch’te ise sürecin bazı aşamaları atlanabiliyor ve bu da tasarımcılara çok fazla zaman kazandırıyor. Ayrıca bu yöntem tasarımcılara, sürücü ya da yolcu koltuklarının içerisine girebimek gibi bazı eşsiz bakış açıları kazandırıyor.

Gravity Sketch’in otomobil tasarımlarında kullanılması oldukça faydalı olacak gibi görünüyor. Ancak Ford şu anda yeni yönteme tam olarak geçiş yapmış değil. Şimdilik yeni yöntemin olanaklarını araştıran marka, geri bildirimlere bağlı olarak bu yöntemi tam zamanlı şekilde kullanmaya devam edebilir ya da projeyi iptal edebilir.