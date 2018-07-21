Ford, Bir Hatadan Dolayı 190 Bin Aracını Geri Çağırdı

Otomotiv dünyasının devlerinden biri olan ABD merkezli Ford firması, beklenmedik şekilde şu sıralar bir geri çağırma operasyonu ile gündeme geldi. Ford’dan yapılan açıklamada, bazı araçların debriyaj sistemindeki bir hatadan dolayı 190 bin aracın geri çağırıldığı ifade edildi.

Yaşanan bu debriyaj sorununun şimdilik sadece Almanya’daki Ford marka araçlarda görüldüğü belirtilse de sorunun diğer Avrupa ülkelerindeki Ford araçlarını da etkilemiş olabileceği söyleniyor.

Debriyaj sisteminde bir hata fark ettiklerini bildiren Ford, bu hata nedeniyle bazı araçlarında yangın çıkabileceği uyarısında bulundu. Ford yetkilileri, bu hatadan dolayı araçlarda bulunan debriyaj plakalarının sürüş esnasında kırılabileceğini, kırılan plaka parçalarının aracın şanzıman ve motor bölmesine sıçrayabileceğini, bu durumun da araçta yangına sebebiyet verebileceğini ifade etti.

Ford’un yaptığı açıklamaya göre söz konusu hatadan etkilenmiş olan modeller şunlar; Ford Focus, Ford C-Max, Ford S-Max, Ford Galaxy ve Ford Transit Connect.

Ayrıca geri çağırılan Ford modellerinin 1.0, 1.5 ve 1.6 litrelik Ecoboost benzin ve manuel 6 ileri vitesli şanzıman sistemine sahip araçlar olduğu belirtildi.

Ford yetkilileri, sorunun şimdilik sadece Almanya’daki Ford modellerini ilgilendirdiğini ancak diğer Avrupa ülkelerindeki Ford modellerinin de bu hatadan etkilenmiş olabileceği yönündeki iddiaları doğruladı.