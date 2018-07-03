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  4. Ford CEO'sundan Elon Musk'a Ağır Gönderme

Ford CEO'sundan Elon Musk'a Ağır Gönderme

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | İnternet
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Bir süredir istediği satış rakamlarına ulaşamayan Tesla Motors, beklentiyi karşılayamaması ve ettiği zararlar ile gündeme geliyordu. Bu anlamda şirketin CEO'su Elon Musk ise en sonunda planladıkları üretim rakamlarını gerçekleştirdiklerini belirtti ancak Ford Avrupa CEO'su, bu durum karşısında Musk'a ağır bir göndermede bulundu.

Birkaç hafta önce 3 bin 600 çalışanını işten çıkaran Tesla'nın istediği satışı yapamadığı dile getiriliyordu. 2017 Haziran ayı için haftalık 5000 adet model 3 üretim hedefi koyan Tesla Motors, bu hedefine 2018 yılında ulaştı. Bunu da Twitter hesabından paylaşan Musk, Tesla’nın 7 günde 7000 araç ürettiğini duyurdu. Ancak bu durum karşısında Ford CEO'su cevap vermekten kaçınmadı.

Paylaştığı tweet ile hedeflerini ulaştıklarını dile getiren Musk, bir haftalık süreçte 7 bin araç üretimini başarı olarak tanımladı. Aynı zamanda kalpler içerisinde 'Tesla Takımı' yazan Musk'a cevap Ford CEO'su Steven Armstrong'dan geldi. Musk'ın paylaşımını alıntı yaparak "4 saatte 7000 araç" şeklinde bir tweet atan Armstrong'un da kalpli 'Ford Takımı' yazısı gözlerden kaçmadı.

Son olarak üretiminde sıkıntılar yaşanan Model 3 için en son çözüm olarak montaj çadırları kuracaklarını dile getiren Tesla, genel itibarıyla hedefini geç de olsa başardı. Fakat diğer otomobil markalarının Tesla ile dalga geçtiğini unutmamak gerekiyor. Bakalım CEO Musk'tan herhangi bir yanıt gelecek mi, göreceğiz.

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