Ford Çip Eksikliği Yüzünden Tamamlanamayan Araçlarını Satışa Sunuyor

Automotive News'in raporuna göre Ford yakında bazı güvenlik dışı gereksinimler için kullanılan çipleri olmayan, tamamlanmamış ancak sürülebilir araçlarını satmaya başlayacak. Otomobil üreticisi çipleri bir yıl içinde bayilere gönderecek ve bayiler satın aldıktan sonra müşterilerin araçlarına takacaklar.

Satılacak olan araç modelleri veya özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Ford başlangıçta kısmen yapımı tamamlanmış, sürülemeyen araçları geçen yıl bayilere göndermeyi planlıyordu ancak şimdi yalnızca çip eksikliği bulunan araçlar hem sürülebilir hem de satılabilir olacak.

Ford'un Bu Kararının Arkasında Yatan Sebep

Ford'un bu kararı fabrika arsalarını dolduran araçları yavaş yavaş boşaltma gereksiniminden ortaya çıkıyor. Geçen ay yüzlerce yeni Ford Bronco, Ford'un Michigan Montaj Fabrikası yakınlarındaki karla kaplı alanlarda bir arada toplandığı görüldü ve hepsinin çip kurulumlarını beklediği tahmin ediliyordu.

Diğer birçok şirket gibi Ford da çip sıkıntısının getirdiği kısıtlamalarla boğuşuyor. Özellikle geçen yıl çip eksikliği Ford'u popüler F-150'nin üretimini küçültmeye zorlamıştı ve Kasım ayında Ford ve General Motors, açığın hafifletilmesine yardımcı olmak için çip üreticisi GlobalFoundries ile bir anlaşma yaptığını duyurmuştu. Ek olarak Tesla, USB bağlantı noktası olmayan bazı araçlarını sattı ve ileriki tarihte kurulabilir hâle getirdi. Ford'la birlikte diğer otomobil şirketlerinin de bu yolu izlemesi içten bile değil.