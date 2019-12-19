Ford Dudak Uçuklatan Bir Yatırıma İmza Atıyor

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olan Ford devasa bir yatırıma imza atıyor. Şirketin yapacağı yatırımların önemli bir bölümü ABD'ye yönelik olacak. İşte Ford ve tüm otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere bundan kısa bir süre önce Donald Trump birçok şirketi ABD'ye yatırım yapmak için çağırmıştı. Kendi içine kapanmaya başlayan ABD, birçok şirketin de kendilerine doğru yönelmeleri gerektiğini düşünüyor. Görünen o ki Ford bu çağrılara kulaklarını tıkamadı.

Ford, 1,45 milyar dolar değerinde yatırım gerçekleştirecek

Gelen haberlere göre Ford; Ranger, Bronco, F-150 serilerinin içinde bulunduğu bir yatırıma toplamda 1,45 milyar dolar harcama yapacak. Böylece araçların üretimi için önemli bir hızlanma da yakalanmış olacak.

ABD’deki Detroit şehrinde bulunan iki tesise 1,45 milyar dolar yatırım yapılacak. Böylece; Pikap Ranger, SUV Bronco, hibrid F-135 ve elektrikli tüm versiyonların üretimi için toplamda 3.000 işçinin işe alım işlemleri tamamlanacak. ABD istihdam verilerinin açıklanmak üzere olduğu şu günlerde Ford, Donald Trump'ın çok beğeneceği bir hamle yapmış oldu.

Şirket toplamda, 6 milyar dolar yatırım yapacak ve 8.500 kişiye iş imkanı sağlanacak. Pikap Ranger, SUV Bronco, hibrid F-135 ve elektrikli tüm versiyonlar eskiye göre daha hızlı bir şekilde üretilecek. Böylece kuruluş hem kendi kar oranını, hem de istihdamı artırmayı planlıyor. Peki sizce Ford tarafında yapılan bu hamle otomotiv dünyasında nasıl bir etki oluşturacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.