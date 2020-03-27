Ford Elektrikli Hava Temizleme Cihazı Üretecek

Büyük otomobil üreticilerinin çoğu ve diğer birçok şirket, hava temizleyicileri ve solunum cihazları gibi koronavirüs salgını sırasında ihtiyaç duyulan ekipmanların üretilmesine yardımcı olmak için yeni gelişmeler gösteriyor.

Ford ve General Motors gibi otomobil üreticileri COVID-19 ile mücadeleye yardımcı olmak için solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanlar üretmeye ikna edilmişti. Elon Musk ise Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda, ihtiyaç duyulması halinde solunum cihazı üretebileceğini söylemişti.

Ford hava temizleme cihazı

Vaka sayısının büyük oranda artması ile birlikte, işe bir an önce koyulan Ford, elektrikli hava temizleme cihazı ve maske tasarladı. Bunun için çok uğraşmasına gerek yoktu.

Kuruluş, filtrelerle havayı temizlemek ve onu ana makinenin hortumuna aktarmak için F-150 kamyonetlerinde koltuk soğutma için kullandığı sincap kafesi fanlarını daha farklı şekilde tasarladı.

Buradaki fanı çalıştırmak amacıyla 12V gibi oldukça mütevazi bir güç kaynağı yeterli oluyor. Şirket, davlumbazlar ve filtre ünitelerine plastik parçalar yapmak için 3D baskı teknolojilerinden yararlanıyor. Amerikalı otomobil üreticisinin yaptığı elektrikli hava temizleme cihazı, büyük bir talep görecek.