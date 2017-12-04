Ford GT'sini Kısa Sürede Sattığı İçin John Cena'ya Dava Açıldı

Günümüzde genç nesilin neredeyse tamamının tanıdığı profesyonel dövüşçü ve film oyuncusu John Cena, Ford'un bugüne kadarki en güçlü otomobillerinden birisi olan yeni Ford GT'yi satın almıştı. Fakat John Cena'nın bu aracı kısa süre içerisinde satması Ford'un kendisine dava açmasına neden oldu.

Çünkü 450.000$ değerindeki Ford GT'yi satın almak oldukça zor. Sadece maddi anlamda değil, aracın fiyatını karşılayabilseniz bile Ford'dan bu aşırı güçlü otomobili satın alabilmek için özel izin almanız gerekiyor. John Cena'ya bu izin verilmiş fakat kendisi birkaç hafta sonra aracı satmış. Ford da yaptıkları kontrata uyulmadığı gerekçesi ile Cena'ya dava açmış bulunuyor.

Ford GT'yi satın alan kişilerin imzaladığı kontratta 24 ay boyunca aracın satışının yapılamayacağı maddesi yer alıyor. John Cena da bu maddeyi böylelikle ihlal etmiş oluyor. Ford ise bu maddenin amacının Ford GT gibi özel otomobillerinin ticaret amaçlı kullanılmasının önüne geçmek olduğunu belirtiyor. Hemen aşağıda yer alan videoda da John Cena'nın kendi Ford GT'sini tanıtmasını izleyebilirsiniz.

Bu olayın ardından John Cena yaptığı açıklama ile Ford'dan özür diledi ve bazı borçlarını kapatmak amacıyla Ford GT otomobilini başka birçok mal varlığı ile beraber satışa çıkardığını belirtti. John Cena özür dileyip Ford ile beraber çalışarak markanın imajını düzelteceğine söz vermesine rağmen Ford'dan şu an için olumlu bir cevap gelmediği ve kontratın ihlalinden ötürü dava açıldığı biliniyor.