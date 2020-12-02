Ford Otosan, Kocaeli’ne Batarya Montaj Fabrikası Kuruyor

Ford Otosan, Türkiye’de üretilecek tam elektrikli Ford E-Transit için batarya montaj fabrikası kuruyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Kocaeli'ne kurulacak fabrika ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Hafif ticari modeli Ford Transit’in yüzde yüz elektrikli sürümünün bataryasını geliştirmek için kurulacak fabrika ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Kocaeli’ne Batarya Montaj Fabrikası Ne Zaman Kurulacak?

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, batarya montaj fabrikası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde, Ford'un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit'in üretim sorumluluğunu üstlendik. Şimdi de tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikamızı kurmak için çalışmalara başladık. Bu yatırımla batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal testleri de kendi mühendisliğimiz ile yerli olarak geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu yatırım sadece Ford Otosan için değil, ülkemiz için bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.

Habertürk’teki Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre Haydar Yenigün, fabrikaya bugüne kadar elektrikli araç üretimi dahil 56 milyon euro yatırım yaptıklarını belirtti. Yenigün, elektrikli araçların yaygınlaşması ile yatırım tutarının da söyledi. 2022 yılında faaliyete başlayacak olan fabrikada elektrikli Transit modeli için batarya geliştirilecek. Paylaşılan bilgilere göre elektrikli transitlerde 67 kWh 400 Volt lityum iyon batarya yer alacak ve araç 350 km menzile sahip olacak.

Otosan'ın üreteceği elektrikli ticari aracın yerlilik oranının ilk etapta içten yanmalı arabalara kıyasla düşük düşük olacağını ifade eden Yenigün, “Son 10 yılda 2.5 milyar euro yatırım yaptık. Yerlilik oranımız hafif ticaride yüzde 71.8 ve ağır ticaride yüzde 79.4’e ulaştı. Fakat, elektrikli aracımızda bu oran ilk etapta daha düşük olacaktır. Tedarik sanayisinde elektrikli araçlara yönelik üretimin artmasıyla birlikte ise bu aracın da yerlilik oranı artar. Sadece batarya elektrikli aracın yüzde 70'ini oluşturuyor" şeklinde konuştu.

TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yenigün, "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Farasis arasındaki işbirliğini yakından takip ediyoruz. Yerli batarya üretimi konusunda önemli bir proje. Savunma sanayisine yönelik üretim yapan Aspilsan'ı da takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'de daha fazla batarya yatırımı gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.