Ford Küçülme Kararı Aldı, İngiltere'den Çekiliyor

ABD'li otomotiv üretim devi Ford Motor'un temsilcisi ve İngiltere Başbakanı Theresa May bir telefon görüşmesi yaptı. Aktarılan bilgiye göre ikilinin Ford'un İngiltere'deki fabrikaları hakkında konuştuğu ifade edildi.

Halihazırda İngiltere'de 13 bin işçiye istihdam sağlayan Ford Company, çeşitli sebeplerden dolayı İngiltere'deki fabrikalarını sonlandırma kararı aldı. Konu hakkında net açıklamalarda bulunmayan Ford'un, fabrikalarını Avrupa Birliğine üye alternatif ülkelere taşıyacağı söyleniyor.

Ford temsilcisi ve İngiltere başbakanı May'in iş dünyası liderleri ile yaptığı özel telefon görüşmesinde fabrikaların geleceğinin ele alındığı ifade edildi. Özellikle Brexit anlaşmasıyla AB'den ayrılacak olan İngiltere, Ford'u 1 milyar dolarlık zarara uğratabilir.

Nissan da Brexit'ten Olumsuz Etkileneceğini Düşünüyor

Ford haricinde Nissan'ın da sıkıntı çektiği Brexit dahilinde fabrikalarının farklı ülkelere gidebileceği dile getiriliyor. İngiltere'de en fazla satan otomobil markası olmasına rağmen gelir konusunda istediğini elde edemeyeceğini düşünen Ford, bu bölgedeki fabrikalarını başka markalara devredebilir.