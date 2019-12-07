Ford, McDonald’s’ın Atıklarından Otomobil Parçaları Üretecek

Ford ve McDonald’s çevreci ve karlı bir iş birliği için önemli bir adım attı. İş birliği kapsamında Ford, McDonald’s’ın kahve çekirdeği atıklarını otomobil parçalarında kullanacak.

Kahve Çekirdeği Atıkları Kullanılacak

Her yıl kahve çekme işlemi sırasında işe yaramadığı için çöpe atılan tonlarca kahve kabuğu, artık Ford fabrikalarında araç parçalarının üretiminde kullanılacak. Ford ve McDonald’s bu sayede, normalde çöpe atılan kahve kabuklarını yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.

Bu iş birliği, kahve çekirdeği atıklarının, otomobil parçalarında kullanılabilen oldukça dayanıklı bir maddeye dönüştürebilmesinin keşfedilmesiyle başladı. Ford’un açıklamasına göre, kahve çekirdeği atıkları, düşük oksijende yüksek dereceyle ısıtıldıktan sonra plastik ve diğer bazı maddelerle karıştırıldığında, farklı şekillere dönüştürülebilen yeni bir madde ortaya çıkıyor.

Daha Hafif ve Daha Az Maliyetli

Kahve çekirdeği atıklarından elde edilen bu yeni bileşenler, otomobiller için üretilen far yuvası gibi iç ve dış kaporta parçalarının sahip olması gereken kalite özelliklerini karşılıyor. Bu yöntem sayesinde, üretilen parçalar hem yüzde 20 oranında daha hafif oluyor ve hem de kalıplama sürecinde yüzde 25 daha az enerji harcanıyor.

İş birliği kapsamında ilk etapta McDonald’s’ın Kuzey Amerika’daki kahve çekirdeği atıklarının, Ford’un Kuzey Amerika’daki fabrikalarında kullanılması planlanıyor. Sıradan plastik kullanımını azaltmayı ve bunun yerine geri dönüştürülebilen plastikleri kullanmayı amaçlayan Ford, otomobillerini daha çevreci yaklaşımlarla üretme çabasıyla diğer üreticilere de örnek oluyor.



