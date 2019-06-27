Ford Motors, 12 Bin Çalışanının İşine Son Verecek

Otomotiv sektörünün lider firmalarından Ford Motors, Avrupa’daki bazı üretim merkezlerinde toplam 12 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

ABD’li otomobil üreticisi Ford Motors, binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Sürdürülebilir karlılığa ulaşmak için yeniden yapılanmaya giden şirket, Avrupa operasyonlarında küçülmeye gidiyor.

Detroit merkezli üretici, Almanya, Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa’da toplam 12 çalışanına tazminat karşılığı işten çıkarma anlaşmaları önerdi. Bu sayı, Ford’un Avrupa operasyonlarındaki iş gücünün yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Ford’dan yapılan açıklamada, Almanya'da 5 bin, Birleşik Krallık'ta 3 bin, Rusya'da 2 bin, Fransa'da bin ve diğer yerlerde bin çalışanın işine son verileceği belirtildi.

İşten çıkarmaların 2020 yılının sonuna kadar devam edeceğini söyleyen marka, “Çalışanları işlerinden ayırmak ve fabrikaları kapatmak en zor kararlar arasında. Bunun aileleri ve toplumu etkileyeceğini biliyoruz. Bu etkinin azaltılması için onlara desteğimizi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün "istihdam kesintisi planı bizi kapsamıyor" açıklaması yaptı.

Donald Trump yönetimi tarafından uygulanan çelik ve alüminyuma yönelik yeni ek gümrük vergisi, Amerikalı üreticileri zor durumda bırakıyor. Ayrıca ABD ve dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'deki keskin düşüşü bu denkleme eklediğinizde, Ford gibi üreticilerin küçültmeye gitmekten başka şansı kalmıyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında, bir başka Amerikalı otomotiv devi General Motors, üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla ABD, Kanada ve Meksika'daki 18 bin çalışanını işten çıkarmıştı.