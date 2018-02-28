Ford, Otonom Araçlarını Miami Caddelerinde Test Ediyor

ABD'li otomotiv devi Ford, Miami caddelerinde otonom araçlarını test etmek için bir pilot programı başlattı.

Pek çok otomobil üreticisi gibi Ford da, otonom araç projeleri üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Pedal ve direksiyon barındırmayan otonom özellikteki araçlarını 2021 yılında piyasaya sürmek isteyen şirket, başlattığı pilot programı ile çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

Otonom araç projelerinde çalışan diğer firmalardan farklı olarak, bu teknolojiyi yolculuk paylaşım sektöründe de kullanmayı hedefleyen Ford, bu anlamda Uber ile aynı perspektife sahip.

2015 yılında Michigan Üniversitesi’nde kurulan ve Manchester şehrinin gerçek birebir yaratılmış dünya simülasyonunda otonom araçlarını test eden ABD'li firma, şimdi de Miami caddelerinde boy gösterecek. Ford, hem Belediye Başkanı Carlos Giménez'in otonom araç projelerine olan desteği hem de kentin yaşadığı trafik problemi nedeniyle Miami'yi seçti. Şirketin otonom araçlarının Miami caddelerinde göstereceği performans, 2021 hayali için önemli bir referans noktası olacak.

Ford'un otonom araçları, bugünün ön kamera, ultrasonik sensörler gibi sürücü yadım teknolojilerine LiDAR sensörlerini de ekleyerek aracın etrafındaki ortamın 3 boyutlu haritasını çıkarıyor. Böylelikle, trafik ışıkları, yaya geçitleri, yol şeritleri, bisiklet yolları, ağaçlar ve kaldırımlar gibi birçok şeyi sensörleri sayesinde seziyor ve hesaplıyor. Her şey planlandığı gibi giderse, Ford 2021 yılına kadar otonom araçlarını piyasaya sürecek.