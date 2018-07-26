Ford Otosan 500 Beygirlik Yeni Çekicisini Tanıttı

Ford Otosan, 1200 mühendis tarafından geliştirilen 500 beygir gücündeki yeni çekicisini İstanbul’da düzenlenen lansmanla tanıttı.

Türkiye otomotiv sektörünün lokomotiflerinden Ford Otosan, beş yıldan bu yana üzerinde titizlikle çalıştığı yeni çekicisini görücüye çıkarttı. Geniş ve konforlu kabiniyle uzun yol şoförlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak dizayn edilen çekici, Türkiye dahil 40 ülkede satışa çıkacak.

Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre, yüzde 90 oranında yerli olan bu dev kamyon, Mercedes, MAN, Scania, Renault, Volvo, DAF ve Iveco gibi Avrupalı büyük markalarla rekabet edecek. Ford-Otosan aracı yaparken, Türkiye’de ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 900 uzun yol şoförü ve 44 filo yöneticisi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sürücülerin talepleri doğrultusunda geliştirilen kamyon, 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabi tutuldu.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak. yeni çekicimiz, uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük öneme sahip” dedi.

“2018 sonu itibarıyla 40, 2020 sonu itibariyle de 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz” diyen Yenigün, "Global büyüme stratejimiz kapsamında rekabette ön plana çıkmamızı sağlayan unsur, yerli tasarım ve üretim kabiliyetimiz. Bu kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi sağlayan gücümüzü, yüzde 89’a ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ise, yeni çekicinin yalnız Ford Otosan için değil, Türkiye otomotiv sektörü adına da ciddi kazanımlar getireceğini söyledi. ConnecTruck kapsamında kullanıcıların araçlarına, kurumlarına ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağladıklarını belirten Turfan, “Harita destekli hız kontrolü, multimedya sistemi gibi aynı zamanda şoförlerin ve filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojileri ile aracımız optimum seçenek olarak öne çıkacak” şeklinde konuştu.