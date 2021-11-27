Ford Otosan Elektrikli Motosiklet Rakun Pro2 ve Pro3'ü Duyurdu

Ford Otosan'dan Rakun Pro2 ve Pro3 isimli iki yerli elektrikli motosiklet geldi. 2022 yılında satışa çıkacak modellerin hedef kitlesi marketler, kargo şirketleri ve belediyeler olacak.

Türkiye'nin en büyük holdingi Koç Holding ile ABD'li otomotiv devi Ford'un ortak girişimi Ford Otosan, elektrikli ve ticari araç üretimindeki bilgi birikimini inovasyonla birleştirerek yarattığı elektrikli araçları Rakun Pro2 ve Rakun Pro3'ü Cuma günü tanıttı.

Şirketin yeni girişimi Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. bünyesinde geliştirilen araçlar, yenilikçi ve hafif mobilite çözümleri arayan tüm kullanıcılara farklı iş modelleriyle hizmet sunmayı hedefliyor.

Ford Otosan'dan Rakun Pro2 ve Pro3

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Ford Otosan'ın Eskişehir'deki fabrikasında üretilen elektrikli motosikletler, öncelikle kiralama ve satış yöntemleriyle kurumsal müşterilerle buluşturulacak.

Ford Otosan'ın iştiraki Rakun Mobilite ile pazara giren Rakun Pro2 ve Rakun Pro3, yokuş yukarı tırmanma kabiliyetiyle diğer elektrikli motosikletler arasında öne çıkacak.

Rakun Pro3 modeli 3 tekerleği ile ulaşımda konfor sağlayacak. Her iki model de 5 kW/h bataryaya sahip olacak ve normal şebeke elektriği üzerinden 4,5 saatte şarj edilebilecek. Pro2 ve Pro3'ün menzilleri 100 km'yi aşıyor.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün yaptığı açıklamada, günümüzde ulaşım sektöründe büyük dönüşümlerin yaşandığını söyledi.

“Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretimi ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son noktaya hizmet edecek, dört tekerden az, çevre dostu, elektrikli bir araç üretmeyi hayal ettik” dedi.

Yenigün, şirketin mobilite çalışmalarını ürün geliştirme, inovasyon ve üretim kabiliyeti ile entegre ederek bir sonraki aşamaya taşıdığını kaydetti.

Rakun Mobilite A.Ş. genel müdürü Eren Atlı, Rakun Pro 2 ve Pro 3 ile işletmelerin siparişlerini güvenilir, dayanıklı ve en önemlisi %100 elektrikli, dolayısıyla sessiz ve çevre dostu bir şekilde teslim etme imkanına sahip olacağını belirtti.

Atlı, "İlk adım olarak araçlarımızı kiralama ve satış yöntemiyle kurumsal müşterilerle buluşturacağız. İleride bireysel müşterilerimizi Pro2 ve Pro3 ile yollara çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Kurumsal müşterilerden ön sipariş almaya başlayan Rakun Pro modellerinin fiyatları gelecek yıl belirlenecek. Ayrıca aracın elektrik motorlarını da Arçelik üretecek ve böylelikle yerlilik oranı yüzde 60'a ulaşacak.