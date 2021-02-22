Ford Otosan'da Usulsüzlük İddiası: Milyonlarca Lira Tazminat Davası!

Ford Otosan, usulsüzlük iddiasıyla gündeme geldi. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapmış olduğu açıklamada, şirket içi yapılan denetimlerde bayi alacaklarından sorumlu ekibin başındaki isim ile bayi alacaklarını takip eden bir çalışanın usulsüzlük yaptığının ortaya çıktığını duyurdu. Usulsüzlük yapan çalışanlara milyonlarca lira değerinde tazminat davası açıldığı belirtildi.

Ford Otosan Çalışanlarına 200 Milyondan Fazla Tazminat Davası!

1959 yılında kurulan şirket, bayi alacaklarından sorumlu ekip lideri ile bayi alacaklarını takip eden çalışanın usulsüzlük yapmalarını gerekçe göstererek söz konusu kişilerin iş sözleşmelerinin feshedildiğini ve bu kişilere 247,8 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını duyurdu. Firma, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre iki çalışan, Doğrudan Borçlanma Sisteminde yer alan bayi limitlerinde usulsüzlük ile bayi alacak ve risklerini olduğundan farklı gösterdi. Firma, Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilen çalışanların hakkında başlatılan incelemelerin devam ettiğini ifade etti.

Otomotiv firması tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada aşağıda yer alan şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizde yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanımız tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir." "Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247,8 Milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır." "Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir." "Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

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