Ford Sadece Elektrikli Araba Satacağını Duyurdu: İşte Tarih

Ford sadece elektrikli araba satacağı tarihi duyurdu. Şirket, Almanya'nın Köln şehrindeki fabrikayı yenilemek için 1 milyar dolar harcamayı ve elektrikli araba üretimine başlamayı planlıyor. Güncellenen fabrikadan ilk aracının 2023 yılında çıkarılması bekleniyor.

Ford, otomobil endüstrisini kasıp kavuran teknolojik değişikliklerin son işareti olarak, Avrupa'daki tüm binek araç modellerini 2030 yılına kadar elektrikliye çevirme sözü veriyor. Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley bir basın toplantısında, Almanya'daki fabrikayı yenilemek ve Volkswagen ortaklığını kullanarak bataryalı otomobil üretimi için 1 milyar dolar harcayacağını söyledi.

Ford, 2030 yılına kadar Avrupa'daki ticari araç satışlarının üçte ikisinin elektrikli veya plug-in hibrit olacağını tahmin ediyor. Avrupa Başkanı Rowley, "Hepimiz elektrikli araçlara yöneliyoruz" dedi.

Ford'un sadece elektrikli araba satacağı tarih

Ford'un yeni elektrikli otomobilleri, 2023 ortalarında pazara ulaşacak. Şirketin bu açıklaması, ABD'li rakibi General Motors'un tüm küresel filosunun 2035 yılına kadar elektrikli olacağını söylemesinden sadece bir ay sonra geldi.

GM ve Ford'daki dönüşümün hızı, otomobil sektöründe emisyonları sınırlamak isteyen düzenleyicilerin baskısını takip ediyor. Otomobil üreticileri, akıllı telefon uygulamaları ve gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi dijital teknolojilere ilerliyor. Bu noktada nihai hedef, tamamen otonom araçlara sahip olmak.

Ford ve Volkswagen arasında Çarşamba günü yapılan anlaşma, Ford'un VW'nin elektrikli arabalara yaptığı büyük yatırımdan yararlanmasını sağlıyor. Volkswagen yeni otomobillerinde; farklı araç modellerini üretmek için ayarlanabilen pil, süspansiyon, tekerlekler ve aks gibi standart mekanik temelleri ele alıyor.

Ford, 4.000'den fazla işçiye sahip olan Köln fabrikasına yapılan yatırım ile Avrupa operasyonlarındaki beklentilerini artırdığını dile getirdi. Ford'un bu yatırımı, 2025'e kadar elektrikli araçlara en az 15 milyar dolar harcama hedefinin bir parçası.

Ayrıca Volkswagen ve Ford'un Otosan ile yaptığı ortak girişim, ticari araçların Avrupa'da yeni ürün ve hizmetlerle büyüme ve kârlılığın anahtarı olabilir. 2025 yılına kadar yapılacak yatırım, Ford'un uzun süredir yaptığı en önemli yatırımlar arasında yer alan Otosan hamlesi, Rowley tarafından şöyle açıklandı: “Avrupa'ya ve modern bir geleceğe olan bağlılığımızın bir göstergesi."