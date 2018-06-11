Ford Sürücüsüz Teslimat İşinde Bir Adım Daha İleriye Gitti

En büyük otomobil üreticilerinden Ford, Amerika merkezli otonom araç girişimi Postmates ile yaptığı ortaklık neticesinde, kargo teslimlerine farklı bir bakış açısı getirdi. Ford ve Postmates, Miami’de onlarca farklı şirketin siparişlerini otonom araçla götürmeye başladı.

Geliştirilen sürücüsüz teslim aracıyla birlikte Coyo Taco gibi çokça kullanılan markaların da yer aldığı 70 farklı şirketin kargolarını taşımaya başlayan Ford ve Postmates, halihazırda çalışan sistemlerinin sadece tek noktaya teslimat yapabildiğini, çeşitli geliştirmelerin ardından aracın birden fazla noktaya gidebilecek duruma getirilmesi için çalıştıklarını dile getirdiler. Şimdilik sadece bir bölmesi bulunan aracın, birden fazla bölmeye sahip hale getirilmesiyle birlikte onlaca adrese teslimat yapılabilecek seviyeye gelineceğini ifade eden yetkililer, sipariş teslimatı işinin çok farklı noktaya gelebileceğini vurguladılar.

Şirketlerin ve müşterilerin sürücüsüz araçla teslimat işine nasıl yaklaştıklarını görmek için böyle bir deneme yaptıklarını söyleyen Ford, yapılan ilk denemelerin başarıyla gerçekleştiğini aktardı. Siparişin arabaya konulmasının ardından müşterilere bir kod gönderildiğini ve sürücüsüz aracın adrese gelmesinin ardından müşterinin kodu girerek, siparişini aldığını belirten şirket, mantıklı ve çalışır bir sistem geliştirmeyi başardıklarının altını çizdi.

Ford’un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Otonom araçla teslimat işini olabildiğince kolay kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. Postmates ile yaptığımız ortaklıkla birlikte farklı metotlar denedik ve lokal şirketlerle ilişkilerimizi geliştirerek, daha önce görülmemiş en iyi deneyimi ortaya koymaya çalıştık.” denildi.

Ford daha önce yine Miami’de Dominos ile ortaklık yaparak sürücüsüz sipariş teslimi işini denemiş ve başarılı sonuçlar almıştı. Bu sefer şirket sayısını ve arabanın kullanım şeklini bir hayli değiştirerek, işi ileriye gören şirket, bir sonraki adımda gerçek bir kargo gibi çalışabileceğinin sinyallerini verdi.