Ford’un Elektrikli Performans SUV’unun İlk İpuçları Geldi

Ford, uzun zamandır beklendiği şekilde, yeni Ranger pick-up’ını, Edge crossover’ını ve Bullitt Mustang'i Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Ford, tüm bunların yanı sıra “Mach 1” olarak adlandırılacak tamamen elektrikli bir performans aracının 2020’de yollarda olacağını da duyurdu. Firma, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu aracın bir SUV olacağını ifade etti.

Şirket, projeyle ilgili kısa bir video yayınladı. Videoda bir Mustang ve bir Explorer'ın bir yıldırım çarpması öncesinde bir binaya girdikleri görülüyor. Hemen sonrasında binanın garaj kapısı tekrar açılıyor fakat herhangi bir şey ortaya çıkmadan önce video orada kesiliyor. Ford, Mach 1’i 2020 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor fakat aracın performans detayları ve dış görünüşüyle ilgili henüz hiçbir ipucu vermiyor.

Inspired by icons. Developed by #Ford Team Edison. Born in Detroit. A new all-electric performance SUV. Coming 2020. #FordNAIAS pic.twitter.com/DqFSRAtp8l