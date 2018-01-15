Ford’un Elektrikli Performans SUV’unun İlk İpuçları Geldi

Ford, uzun zamandır beklendiği şekilde, yeni Ranger pick-up’ını, Edge crossover’ını ve Bullitt Mustang'i Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Ford, tüm bunların yanı sıra “Mach 1” olarak adlandırılacak tamamen elektrikli bir performans aracının 2020’de yollarda olacağını da duyurdu. Firma, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu aracın bir SUV olacağını ifade etti.

Şirket, projeyle ilgili kısa bir video yayınladı. Videoda bir Mustang ve bir Explorer'ın bir yıldırım çarpması öncesinde bir binaya girdikleri görülüyor. Hemen sonrasında binanın garaj kapısı tekrar açılıyor fakat herhangi bir şey ortaya çıkmadan önce video orada kesiliyor. Ford, Mach 1’i 2020 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor fakat aracın performans detayları ve dış görünüşüyle ilgili henüz hiçbir ipucu vermiyor.

Inspired by icons. Developed by #Ford Team Edison. Born in Detroit. A new all-electric performance SUV. Coming 2020. #FordNAIAS pic.twitter.com/DqFSRAtp8l — Ford Motor Company (@Ford) 14 Ocak 2018

Markanın hedefi, beş yıl içinde 13 yeni global elektrikli araç sunmak. Daha önce yeni bir hibrit Mustang’in “V8 gücü ve biraz daha düşük bir tork” ile geleceği duyurulmuştu. Bu yüzden Mach 1’in de aynı yolu izlemesini bekleyebiliriz.

Tesla, şu anda tamamen elektrikli performans araçları alanında piyasadaki tek şirket. Fakat Mach 1'in piyasaya çıkacağı zamana kadar pazardaki dengeler tamamen değişebilir. Porsche, Mission E'yi 2019 yılında piyasaya sürecek ve bildirildiğine göre, diğer VW Grubu şirketlerinin kullanabileceği bir elektrikli performans aracı platformu üzerinde de çalışıyor. Jaguar'ın da 2018 yılı sonlarında, tamamen elektrikli I-Pace SUV konseptinin bir seri üretim versiyonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunların dışında diğer otomobil firmaları da elektrikli performans araçları pazarında pay sahibi olabilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.