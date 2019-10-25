Ford’un Mustang Türevi Elektrikli SUV Modeli Geliyor

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, daha önce Mustang’i temel alarak elektrikli bir SUV üreteceğini açıklamıştı. Hatta bu aracın isminin Mach 1 olacağı da duyurulmuştu. Ford şimdi de elektrikli SUV’ına ait bir teaser videosu paylaştı.

Aslında teaser videosu ilk olarak bir internet sayfası tarafından sızdırıldı. Bunun üzerine Ford da hemen harekete geçerek videoyu kendi sayfaları üzerinden resmi olarak paylaştı. 22 saniyelik kısa videoda, yeni aracın tasarım çizimi ve kilden yapılmış bir modeline ait kısa kesitler gösteriliyor.

17 Kasım Pazar Günü Tanıtılacak

Videonun sonunda görülen 11-17-19 tarihi de elektrikli SUV’ın tanıtım tarihini işaret ediyor. Bu tarih, Los Angeles Otomobil Fuarı’ndan birkaç gün öncesine, yani 17 Kasım Pazar gününe denk geliyor. Mustang’den ilham alınarak üretilen elektrikli SUV hakkında, kısa teaser videosu ve bu videodan elde edilen görüntüler dışında şimdilik hiçbir şey bilinmiyor.

Yine de bunun Ford’un tamamen elektrikli ilk modeli olacağını biliyoruz. Ayrıca daha önce ‘Mach 1’ olarak adlandırılacağı söylenen elektrikli SUV’ın isminin Mach-E olarak değiştirileceğine dair bazı söylentiler de var.

Hibrit ve Tamamen Elektrikli Araçlar Üretecek

Ford, son yıllarda hibrit ve tamamen elektrikli araçlara geçiş konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Markanın 2018 yılında yaptığı bir açıklamada, 2022’ye kadar 16’sı tamamen elektrikli olmak üzere 40 adet elektrikli aracın Ford’un ürün gamına katılması için 11 milyar dolarlık yatırım yapılacağı duyurulmuştu.

Ford ayrıca, 2022 yılının sonuna kadar Avrupa’da 1 milyon adet elektrikli otomobil satma planının bir parçası olarak, geçtiğimiz Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yeni hibrit araçlarını sergilemişti.

Bunun yanı sıra Ford, elektrikli araçlar üreten bir şirket olan Rivian’a yatırım yapmış ve Volkswagen ile de elektrikli araçlar konusunda bazı iş birlikleri yapmak üzere anlaşmıştı. Hatta anlaşma kapsamında Ford’un, Volkswagen’in MEB platformunu kullanarak Avrupa pazarı için tamamen elektrikli otomobiller üreteceği açıklanmıştı.