Ford'un Paket Taşıyabilen Robotuyla Tanışın

ABD'li girişim Agility Robotics, iki yönlü robot teslimatını araştırmak için otomobil üreticisi Ford tarafından satın alınan ilk iki ünite ile ayaklı Digit robotun satışa hazır olduğunu duyurdu. İşte posta teslimatı yapabilen Digit.

Sensörler yardımıyla ortamları yarı özerk olarak gezebilen Digit, 18 kilograma kadar olan kutuları taşıyabilme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Geliştirici Agility Robotics, ürettikleri robotun lojistik, dep ve endüstriyel denetim de dahil olmak üzere pek çok yerde kullanıma uygun olduğunu söylüyor.

Mobil ve çok amaçlı robotlar, batarya ve navigasyon teknolojisindeki gelişmeler sayesinde son yıllarda önemli ölçüde iyileşmiş olsa da kendilerini henüz kanıtlamadı. Digit bazı işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilir ancak yeni ortamlara insan kadar kolay uyum sağlayamıyor. Agility Robotics teslimatın otomatik yapıldığını fakat robotun bir insan tarafından yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.