Ford ve Tesla'dan Dev Ortaklık: Tesla Şarj Portları Ford Otomobillerde Kullanılabilecek!

Ford elektrikli kamyon ve SUV sahipleri, iki otomobil üreticisi arasında Perşembe günü duyurulan bir ortaklık sayesinde yakında 12.000'den fazla Tesla V3 Supercharger'a kolayca erişebilecek. 2024 yılının başlarından itibaren Tesla Supercharger ağına Ford'un BlueOval Charge ağı üzerinden bir donanım adaptörü aracılığıyla erişilebilecek ve 2025 yılından itibaren Ford'un yeni nesil elektrikli araçlarında Tesla'nın şarj portu yerleşik olarak bulunacak.

BlueOval Charge ağı, Ford'un müşterilerin araç içi rota planlama yazılımı, FordPass mobil uygulaması veya diğer yöntemlerle arama yapabileceği ve erişebileceği ortak EV şarj sağlayıcılarının bir araya getirilmesidir. Ford, Electrify America, EVgo, ChargePoint ve diğerleri dâhil olmak üzere 10.000'den fazla hızlı şarj istasyonuna erişime sahip ve yakında Tesla'nın 12.000'den fazla Super Charge noktasına katılacak.

2025 Yılından İtibaren Ford Otomobillerde Tesla Şarj Portu Bulunacak

Sürücüler V3 Supercharger'lara Tesla'nın geliştirilmiş bir donanım adaptörü aracılığıyla bağlanacak. Şarj cihazı aktivasyonu ve ödeme daha sonra FordPass uygulaması veya Ford'un Pro Intelligence yerleşik EV yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

2025 yılından itibaren Ford'un ikinci nesil elektrikli araçlarında, muhtemelen bilinen CCS bağlantısının yanı sıra yerleşik NACS şarj portları da bulunacak. Ford'un açık kaynaklı şarj standardını benimsemesi, Tesla Supercharger istasyonlarında adaptör ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Özellikle elektrikli araçların ana problemi olan şarj istasyonları konusunda bu tip anlaşmaların olması gelecekte doğabilecek sıkıntıların bugünden önüne geçilebilmesini sağlıyor.