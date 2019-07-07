Ford ve Volkswagen Elektrikli Otonom Araç Üretiminde Birleşiyor

Ford ve Volkswagen’den gelen son bilgilere göre iki şirket, otonom araç geliştirme ve elektrikli otomobil üretme projelerini paylaşacak. Böylelikle Ford ve Volkswagen elektrikli otonom araç sektöründe birbirini destekleyecek.

Volkswagen'in imzasıyla birlikte tamamlanacak olan anlaşma, şirketler arasında kamyonet üretmek için mevcut ittifakı güçlendirecek. Ayrıca bu anlaşma sonrasında otonom pazarındaki Google, Uber, Tesla gibi büyük şirketlere de yine güçlü bir rakip doğacak gibi gözüküyor.

Bataryayla çalışan ve kendi kendini süren otomobiller, egzoz emisyonlarını ortadan kaldırma ve insan hatasından kaynaklanan kazaları önleme potansiyeline sahip. Ancak Ford ve Volkswagen gibi yerleşik otomobil üreticileri için bu teknolojilere doğru hızlı bir değişim tehlikeli olabilir. Çünkü dünya çapında otomobil satışları düşmekte ve şirketler finansal gerilemeye gitmekte.