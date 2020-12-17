Formula 1 2021'de Türkiye Olacak mı? F1 2021 Takvimi Açıklandı

F1 2021 Türkiye GP hakkında birçok söylenti ortaya atılmıştı. Yıllar sonra bu sene tekrar düzenlenen ve büyük heyecanla geçen İstanbul Park yarışının önümüzdeki yılarda da devam etmesi beklenirken, F1 2021 takvimi üzücü sonuçlarla gün yüzüne çıktı. F1 2021'de Türkiye olacak mı?

FIA tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük motor sporu etkinliği olan Formula 1, uzun yıllar sonra 2020'de ülkemize dönmüştü. Intercity İstanbul Park'ta yapılan yarış, uzun süre dünyanın gündeminde kalmıştı.

Yeni dökülen asfalt, şiddetli yağmurla birleşince ortaya son yılların en olaylı yarışlarından bir tanesi çıkmıştı. Hamilton'ın galibiyetiyle sonuçlanan yarış, kendi içerisinde onlarca farklı hikaye yaratmıştı. Bu sebeple dünyanın dört bir yanında F1 takip eden insanlar, son yıllarda en çok eğlendikleri yarışlardan bir tanesine şahit olduklarını dile getirmişlerdi.

Yarışın ve pistin çok eğlenceli görüntülere sahne olmasının ardından, F1 2021 takvimi içerisinde İstanbul Park'a tekrar yer verilmesine kesin gözüyle bakılır olmuştu. Hatta birçok yabancı sosyal medya kullanıcısı, bunun için etkinlikler bile düzenlemişti. Bugün itibarıyla FIA, yeni yarış yılının takvimini açıkladı.

F1 2021'de Türkiye Olacak mı? F1 2021 takvimi içinde İstanbul Park Var mı?

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Motor Sporları Konseyi, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek 23 etaplık yeni sezon takvimine onay verdi.

Suudi Arabistan'ın ilk kez şampiyonaya dahil edildiği, 25 Nisan'da yapılacak yarışın ise daha sonra açıklanacağı takvimde Türkiye Grand Prix'si yer almadı.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi

21 Mart: Avustralya Grand Prix

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

11 Nisan: Çin Grand Prix

25 Nisan: Daha sonra belirlenecek

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

14 Kasım: Brezilya Grand Prix

28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix

5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

Takvim Nasıl Belirleniyor?

Formula 1 yarışlarının düzenleneceği pistler için belirlemeler, Formula One Group isimli şirket tarafından yapılıyor. Şirketin sahipleri ise organizasyonlar için ülkelerden önemli büyüklüklerde paralar talep ediyorlar.

Organizasyon için gerekli ödemeleri yapmak isteyen ülkelerden, FIA (Dünya Motor Sporları Federasyonu) şartlarını karşılayanlar ise takvim içerisine alınıyorlar.

Yapılması istenen ödemelerde anlaşamayan ya da 20 milyon dolarları aşan ödemeleri yapmak istemeyen ülkeler ise takvim içerisinde yer almıyorlar.

Türkiye F1 2021 Takviminde Neden Yok?

2005 yılında İstanbul'un Tuzla ilçesine inşa edilen İstanbul Park, 2011 yılına kadar takvimde yerini almıştı. 2011 yılından sonra ise Türkiye, Formula One Group'un istediği organizasyon düzenleme ücretini ödemek istemedi. Anlaşmanın sağlanamaması sonrasında pist süre atıl durumda kaldıktan sonra kullanım hakları Intercity isimli şirket tarafından satın alındı.

Intercity ise 2020'de bir yarış için istenen ücreti ödeyerek, yarışın ülkemizde düzenlenmesine ön ayak oldu. Anlaşmanın yapılmasının ardından birçok devlet kurumu ve bakanlık ise yarışa desteklerini gösterdiler.

2021 yılı için konuşan Intercity yetkilileri ise umutlu açıklamalar yapmışlardı. Buna rağmen organizatörlerin 25 Nisan'da Vietnam'dan boşalan tarihe Türkiye'yi yerleştirmek istediklerini; ancak 25 Nisan'ın Ramazan Ayı içerisinde olması sebebiyle seyirci gelmeyeceğini düşündüklerini aktaran Intercity yetkilileri, anlaşmanın bozulduğunun sinyallerini vermişlerdi.

Formula 1 2021 Takvimi açıklamasının gelmesinin ardından Türkiye'nin listede olmadığı açıkça görüldü. Buna rağmen 25 Nisan'daki yarışın hala boş olması sebebiyle bu tarihte yapılacak yarış için hala Türkiye'nin isminin geçtiğini hatırlatalım.