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Formula 1 Bilet Fiyatları Açıklandı: 15 Eylül'de Satışa Çıkıyor

Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 bilet fiyatları açıklandı. Detaylar haberimizde.

formula-1-bilet-fiyatlari
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'in bilet fiyatları açıklandı. İşte Formula 1 bilet fiyatları.

Formula 1 Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin biletleri 15 Eylül Salı günü satışa çıkıyor. Intercity İstanbul Park’ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1 biletleri 14 farklı kategoride, geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacak.

Geçtiğimiz günlerde bilet fiyatlarının günlük 30 TL’den başlayacağını duyuran Intercity İstanbul Park, bu sefer de hayata geçirdiği dev kampanya ile ilk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacak.

Biletler ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.

15 Eylül Salı günü saat 12.00’dan itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek olan Formula 1 biletleri, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla spor severlerle buluşacak.

Toplam 14 farklı kategoride satışa sunulacak olan Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek.

Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılına özel olarak günlük 30 TL olmak üzere en ucuz kombine biletin 90 TL’ye ulaşılabileceği dev organizasyonda fiyatlar kategorilerine göre 1.900 TL’ye kadar çıkıyor. 

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin kategori fiyatları;

Tribün

Kampanya Fiyatları

Normal Dönem Fiyatları

Platinum

1.900 TL

2.750 TL

Gold 1

1.500 TL

2.200 TL

Gold 2

1.500 TL

2.200 TL

Gold 3

1.300 TL

1.900 TL

Gold Açık

1.100 TL

1.600 TL

Silver 1

850 TL

1.200 TL

Silver 2

550 TL

750 TL

Silver 3

750 TL

1.050 TL

Silver 4

750 TL

1.050 TL

Silver 5

350 TL

475 TL

Silver 6

250TL

350 TL

Silver 7

850 TL

1.200 TL

Silver 8

850 TL

1.200 TL

Açık Alan

90 TL

120 TL
ETİKETLER: formula 1

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