Formula 1 Bilet Fiyatları Açıklandı: 15 Eylül'de Satışa Çıkıyor

Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'in bilet fiyatları açıklandı. İşte Formula 1 bilet fiyatları.

Formula 1 Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin biletleri 15 Eylül Salı günü satışa çıkıyor. Intercity İstanbul Park’ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1 biletleri 14 farklı kategoride, geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacak.

Geçtiğimiz günlerde bilet fiyatlarının günlük 30 TL’den başlayacağını duyuran Intercity İstanbul Park, bu sefer de hayata geçirdiği dev kampanya ile ilk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacak.

Biletler ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.

15 Eylül Salı günü saat 12.00’dan itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek olan Formula 1 biletleri, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla spor severlerle buluşacak.

Toplam 14 farklı kategoride satışa sunulacak olan Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek.

Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılına özel olarak günlük 30 TL olmak üzere en ucuz kombine biletin 90 TL’ye ulaşılabileceği dev organizasyonda fiyatlar kategorilerine göre 1.900 TL’ye kadar çıkıyor.

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin kategori fiyatları;