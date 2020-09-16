Formula 1 Biletleri 15 Dakikada Tükendi

Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin biletleri 15 Eylül Salı günü satış çıktı. 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'in biletleri satışa çıktıktan çok kısa bir zaman sonra tükendi.

Formula 1 Biletleri Tükendi

Biletler, Biletix üzerinden satışa sunuldu. Biletix'e erişimde sorunlar yaşandı. Biletlerin ilk 2 buçuk saat içerisinde tükendiği açıklaması yapıldı. Ancak siteye girenler "Üzgünüz! Seçmiş olduğunuz fiyat kategorisinde koltuk bulunmuyor" uyarısı ile karşılaştı.

Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada biletlerin 15 dakikada tükendiğini ve biletler satışa çıktıktan 15 dakika sonra sitede biletlerin kalmadığını gördüklerini söylemekte.

Intercıty İstanbul Park Yönetimi tarafından konu hakkında yapılan açıklamada "Biletix üzerinden indirimli fiyatla satışa sunduğumuz toplam 10 bin adet bilet bulunmaktadır. Bu biletler 2 buçuk saat gibi bir süre içerisinde tükenmiştir. Satışın ilk dakikalarında bilet satış platformunda aşırı yoğunluk nedeniyle yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı tüm yarışseverlerden özür dileriz. Beklentinin üzerindeki yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Bilet satışları normal dönem fiyatlarıyla devam etmektedir." cümlelerine yer verildi.