Formula 1 İstanbul Bilet Fiyatı Açıklandı! İşte Detaylar

Formula 1 İstanbul bilet fiyatı ne kadar olacak? 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1 ile ilgili beklenen müjdeyi Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak açıkladı. İşte Formula 1 İstanbul bilet fiyatı

Formula 1 İstanbul Bilet Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Vural Ak, heyecanla beklenen bu büyük organizasyonu 100 bin kişinin yerinde canlı olarak izleyeceğini ve 3 günlük kombine biletlerin başlangıç fiyatlarının Intercity’nin 30’uncu kuruluş yıldönümü onuruna kısa bir süreliğine günlük 30 TL'ye geleceğini duyurdu.

Vural Ak yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye’nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun.

Sizler yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!