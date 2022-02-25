Formula 1 Rusya GP Etkinliği İptal Edildi! Şimdi Ne Olacak?

Rusya Grand Prix'sinin 2022'de iptal edilmesi gündemde. F1 yarışları Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan etkilenebilir. Farklı yarışların liderleri bu öğleden sonra Rusya GP'si ile ilgili konuyu ve alınacak önlemleri görüşmek üzere Barselona'da bir araya gelecek. .İşte detaylar!

Formula 1 Rusya GP Etkinliği Ani Kararla İptal Edildi

Rusya, Ukrayna'ya dün sabah saatlerinde bir saldırı başlattı ve tepki göstermek adına bazı spor etkinlikleri düzenleyicileri dünyanın en büyük ülkesinden uzak durma kararı alıyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin 28 Mayıs'ta Saint Petersburg'da yapılmayacağını ve F1'in 25 Eylül yarışı için de aynı yolu izlemeyi düşündüğünü duyurmuştu.

Rusya GP, Singapur ve Japonya'yı içeren ilk üç yarışdan biri olacaktı ancak Formula 1, Ukrayna'daki "gelişmeleri yakından gözlemlediklerini" ve "durumu izlemeye devam edeceklerini" açıklayarak, değerlendirmeye zaman ayırmak istedi. Buna ek olarak tepkiler çığ gibi büyüyor. Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel, Rusya GP'sinin herhangi bir nedenle devam etmesi halinde, Ukrayna'da çıkan savaş nedeniyle katılmayacağının garantisini verdi.

GPDA (Sürücüler Birliği) direktörü Sebastian Vettel, Barcelona'da sezon öncesi antrenmanlarının ikinci gününün basın toplantısında, ne olursa olsun Rusya'da rekabet etmeyeceğini açıkça belirtti. Takım liderleri, Mattia Binotto gibi bazı yorumlarla Formula 1'in dikkate alması gereken daha büyük bir resim olduğunun altını çizdi.

Son dakika gelen bilgiler doğrultusunda F1, FIA ve takımlar sporunun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşlar mevcut koşullarda Rusya Grand Prix’sini düzenlemenin imkansız olduğu görüşünde birleşti açıklamasında bulundu. Böylelikle resmi olarak Formula 1 Rusya GP Etkinliğinin iptal edildiği de resmiyete kavuşmuş oldu. Söz konusu etkinlikte hangi ülke tercih edilecek henüz belirsizliğini koruyor.

Ukrayna ve Rusya arasında neler oluyor? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun bir süredir Ukrayna’ya saldırma konusunda planlar yaptığını açıkladı. Sabah saatlerinde ise ‘özel bir askeri operasyon’ yapılacağını duyuran Putin, ardından Ukrayna’ya saldırdı. Rusya Lideri Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, ‘Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak’ dedi.

Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

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