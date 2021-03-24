Formula 1 Takımı McLaren ile Türk Mühendisler İş Birliği Yapacak

Formula 1 takımı McLaren, özel bir token projesini hayata geçirmek için Türk mühendisler ile anlaştı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli blockchain, ilk kez Formula 1 organizasyonun da kullanılmış olacak.

Formula 1 Takımı McLaren ile Yerli Blockchain Anlaşması

Bitci Teknoloji, Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından biri olan McLaren Racing ile önemli bir anlaşmanın altına imza attı. Bitci, anlaşma kapsamında en başarılı takımlardan McLaren Formula 1 takımına özel bir token projesini hayata geçirmesi için yardımcı olacak. Anlaşmanın 3+2 yıl geçerli olacağı belirtildi. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli blockchain böylece ilk kez Formula 1 organizasyonunda kullanılacak.

Son dönemlerde Avrupa futbolunun büyük kulüplerinden Glasgow Rangers ve Real Betis ile yapmış olduğu anlaşmalar ile Türk blockchain yurt dışına ihraç eden Bitci Teknoloji şimdi de dünyanın en başarılı Formula 1 takımlarından biri ile iş birliği yapıyor.

Formula 1 tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan, 1966 yılında katılmış olduğu ilk yarışlardan itibaren pilotlarda 12, takımlardaysa 8 şampiyonluk kazanarak Formula 1 efsaneleri arasına girmeyi başaran McLaren, blockchain teknolojilerinin geliştirilmesi için Bitci Teknoloji'yi seçti.

Bitco Teknoloji, anlaşma kapsamında McLare için özel bir token projesini hayata geçirecek. Bu proje, Bitci Teknoloji bünyesinde yer alan Türk mühendis ve yazılıcmılar tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli blockchain platformu olan Bitci Chain'de çalışacak. Token projesine dair ayrıntılarınsa ilerleyen günlerde açıklanacağı söylendi.

Araç ve Kasklarda Bitci.com Logosu Olacak

Bitco Teknoloji şirketlerinden Bitci.com'un logosu, anlaşma boyunca McLaren takımının araçlarında ve pilot kasklarında yer alacak.

Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Formula 1 dünyada en çok takip edilen spor organizasyonlarının başında geliyor. Bu organizasyonunun en köklü takımlarından olan, bugüne kadar yakaladığı başarılarla tüm dünyada Formula 1’in efsanelerinden biri olarak kabul edilen McLaren Racing’in, bu proje için bir Türk blockchain şirketini seçmiş olması Türk girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının dünyada nereye ulaştığını göstermesi açısından çok önemli."

McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: