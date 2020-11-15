Formula 1 Türkiye GP şampiyonu belli oldu. Nefes kesen yarışa 6. sırada başlayan pilot, müthiş bir başarı sergileyerek sıralamada birinci sıraya yükseldi ve yarışı birinci olarak tamamladı.

Formula 1 Türkiye GP Şampiyonu Kim Oldu?

Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın Türkiye Grand Prix'te sergilemiş olduğu inanılmaz seviyede yüksek performans, ona 7. şampiyonluğunu kazandırdı. Hamilton yarışa altıncı olarak başlamıştı. İlk turun ortalarına doğru üçüncü sıraya yükseldi ve ona göre kapatılması çok zor olmayan bir hata sonrasında birinci turun sonunda altıncı sıraya doğru geriledi ancak lastiklerini değiştirdikten sonra büyük bir avantaj elde etti.

Formula 1 Türkiye GP şampiyonu sonrasında ikinci isim Sergio Perez, üçüncü isim ise Sebastian Vettel oldu. Sıralamamın tamamı ise şu şekilde:

1. Hamilton

2. Perez

3. Leclerc

4. Vettel

5. Sainz

6. Verstappen

7. Albon

8. Stroll

9. Norris

10. Ricciardio

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