Formula 1 Türkiye'ye Geri Döndü: Bilet Satışları Ne Zaman?

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1 Türkiye'ye yeniden döndü. Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek organizasyonun tarihleri belli oldu. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Formula 1 Türkiye'de Ne Zaman Yapılacak?

Formula 1, 1-2-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Bilet satışlarının önümüzdeki haftadan itibaren başlaması bekleniyor. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Başkanı Vural Ak bilet satışların ilişkin gerekli bilgilendirmenin en kısa sürede yapılacağını açıkladı.

Vural Ak, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1TM’i 9 yıllık aradan sonra geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırma mutluluğunu yaşamıştık" ifadelerini kullandı.

Ak, "Başarıyla tamamladığımız yarışın ardından; Formula 1 yönetimi, takımlar ve pilotlar tarafından yoğun övgüyle bahsedilen pistimize yarışları tekrar getirebilmek için o günden bu yana çalışmalarımızı sürdürdük" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Sizlerin de bildiği üzere yarışı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmek üzere anlaşmış, fakat sonrasında seyahat kısıtlamaları nedeniyle organizasyon gerçekleştirilememişti. 2021 yılı takvimi içerisindeki tüm fırsatları yakından takip ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık." "Formula 1 yönetimi de yarışları İstanbul’da gerçekleştirmek için çok istekli davrandı. 1-2-3 Ekim’de Intercity İstanbul Park’taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz." "Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde yarışımızı seyircili olarak gerçekleştireceğiz. Yarışı gerçekleştireceğimiz tarih Türkiye’de ve İstanbul’da turizm sezonunun da sürdüğü zamanlara denk geliyor. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1TM organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır. Bilet satışlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeyi en kısa sürede yapacağız."

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Intercity İstanbul Park’a döndüğümüz için çok mutluyuz. Dünyanın en güzel pistlerinden bir tanesinde geçen yıl olduğu gibi harika bir yarış görmeyi umuyoruz. Formula 1’in tekrar İstanbul’da gerçekleşmesi için Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’a ve tüm Intercity İstanbul Park yönetimine, gösterdikleri gayret için çok teşekkür ediyoruz" dedi.