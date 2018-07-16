Fornite'ın 8 Milyon Dolarlık Turnuvası Bugün Başlıyor

Fortnite’ın yapımcısı Epic Games, söz verdiği toplam 100 milyon dolarlık turnuva serisinin ilkini bugün itibarıyla başlatıyor. Akşam saatlerinde oynanacak Fortnite Summer Skirmish isimli turnuvanın ödül havuzuysa 8 milyon dolar.

Son zamanların en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan ve Epic Games’e milyonlarca dolar kazandırmaya devam eden Fortnite'ın yeni sezonla birlikte oyunda birçok değişiklik yapılacağı söylenirken, 100 milyon dolar dağıtılacak profesyonel turnuvalar düzenleneceği belirtilmişti. Profesyonel oyuncuları karşı karşıya getirecek olan turnuvaların yıl boyunca devam edeceği ve her birinde farklı ödül havuzları belirlenmek üzere, toplamda 100 milyon dolar dağıtılacağı duyurulmuştu.

Fortnite oyuncularını heyecanlandıran açıklamanın ardından yüksek ödül havuzuna sahip ilk turnuvalardan Fortnite Battle Royale’s Summer Skirmish ise bugün itibarıyla başlıyor. Dünyanın en iyi oyuncularından bazılarını karşı karşıya getirecek olan turnuvanın ödül havuzuysa tamı tamına 8 milyon dolar.

Bugün akşam 19.00 sularında başlayacak olan turnuvada Summer Skirmish Series maçlarının ilk hafta mücadeleleri oynanacakken, haftanın en iyi takımına 50 bin dolar verileceğinin altı çizildi. Twitch ve YouTube üzerinden rahatlıkla izleyebileceğini turnuvayı takip etmek için ise hemen aşağıdaki yayına göz atabilirsiniz.