Square Enix'in Yeni Oyunu Forspoken'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Oyun dünyasının en ünlü serilerinden biri olan Final Fantasy'nin yaratıcısı Square Enix'in bir süredir yeni bir JRPG üzerinde çalıştığı biliniyordu. Project Athia kod adına sahip oyununun Forspoken ismiyle çıkması bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde gelen habere göre oyunun detayları ve çıkış tarihi belli oldu.

2020 yılından beri PlayStation'a özel olarak geliştirilen oyun; görsellik, oynanış ve dünya haritası konusunda JPRG türüne yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Henüz Square Enix yeni oyun hakkında ser verip sır vermiyor fakat medyada çıkan bazı haberler ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan oynanış videosu oyunun genel hatlarını öğrenmemizi sağladı.

Forspoken 10 Dakikalık Oynanış Videosu

Final Fantasy'nin ilk çıktığı dönemlerde JRPG en ünlü oyun türlerinden biriydi. Japonya'da doğan ve büyüyen bu tür, özellike Asya'da kendisine çok fazla oyuncu bulabilse de Batı'nın AAA oyunlarıyla günümüzde yarışamıyor. Bu durumu çözmek isteyen Square Enix, yepyeni bir markayla oyuncuların JRPG türüne olan ilgisini yeniden canlandırmak istiyor. Üç gün önce yayınlanan tanıtım fragmanı ve 10 dakikalık oynanış videosunda gördüğümüz üzere oyun hem mekanikler hem de görsel açıdan fazlasıyla tatmin edici.

Frey Holland adlı günümüz dünyasında yaşayan ana karakterin hikayesine konuk olduğumuz oyunda Frey'in bir gün gizemli bir şekilde bambaşka bir dünyaya ve zamana ışınlanması ve sonrasında yaşanan olayları deneyimleyeceğiz. Oyunun senaryosu Star Wars Rogue One ve Prey gibi önemli film ve oyunlarda çalışmış eski bir NaughtyDog senaristi tarafından yazılacak.

Forspoken'ın PlayStation 5'e özel olarak çıkarılması bekleniyor. Son yıllarda Sony'nin yürüttüğü politika çerçevesinde diğer platformlara da ilerleyen süreçlerde çıkacağı düşünülüyor. Oyunun çıkış tarihi olarak ise 24 Ocak 2023 işaret ediliyor.