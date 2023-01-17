Forspoken Sistem Gereksinimleri Belli Oldu: SSD'leri Hazırlayın!
2023'ün beklenen oyunları arasında yer alan Forspoken için sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun, büyük boyutuyla dikkat çekiyor.
Geride bıraktığımız yıl, Elden Ring ve God of War Ragnarök gibi şaheser oyunlarla birlikte oyun dünyası açısından unutulmaz yıllar arasında şimdiden yerini aldı. 2023 yılı da yeni oyunlar konusunda fazlasıyla umut vadediyor. Bu senenin beklenen oyunlarından olan Forspoken için sistem gereksinimleri belli oldu.
Forspoken sistem gereksinimleri içerisinde özellikle yüksek boyutu dikkat çekiyor. Görüntü kalitesiyle öne çıkan oyun, en az 150 GB boyutunda depolamaya ihtiyaç duyuyor.
Forspoken Sistem Gereksinimleri
Forspoken'ın PS5 ve PC için 24 Ocak'ta çıkması bekleniyor. Sihirlerle dolu bu dünyaya adım atmak için oldukça güçlü donanımlara ihtiyacımız olduğunu söylemek gerek.
Minimum Ayarlar (720p, 30 FPS)
- CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7 3770 (3.7GHz ya da daha iyisi)
- GPU: AMD Radeon RX 5500 XT 8GB / Nvidia Geforce GTX 1060 6GB
- RAM: 16GB
- Depolama Alanı: 150 GB
Önerilen (1140p, 30 FPS)
- CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700k (3.7GHz ya da daha iyisi)
- GPU: AMD Radeon RX 6700 XT 12GB / Nvidia Geforce GTX 3070 8GB
- RAM: 24GB
- Depolama Alanı: 150GB
Ultra Ayarlar (2160p, 60 FPS)
- CPU: AMD Ryzen 5 5800X / Intel Core i7 12700 (3.8GHz ya da daha iyisi)
- GPU: AMD Radeon RX 6800 XT 16GB / Nvidia Geforce GTX 4080 16GB
- RAM: 32GB
- Depolama Alanı: NVMe SSD 150GB
Forspoken Oynanış Videosu
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