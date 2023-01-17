Forspoken Sistem Gereksinimleri Belli Oldu: SSD'leri Hazırlayın!

Geride bıraktığımız yıl, Elden Ring ve God of War Ragnarök gibi şaheser oyunlarla birlikte oyun dünyası açısından unutulmaz yıllar arasında şimdiden yerini aldı. 2023 yılı da yeni oyunlar konusunda fazlasıyla umut vadediyor. Bu senenin beklenen oyunlarından olan Forspoken için sistem gereksinimleri belli oldu.

Forspoken sistem gereksinimleri içerisinde özellikle yüksek boyutu dikkat çekiyor. Görüntü kalitesiyle öne çıkan oyun, en az 150 GB boyutunda depolamaya ihtiyaç duyuyor.

Forspoken Sistem Gereksinimleri

Forspoken'ın PS5 ve PC için 24 Ocak'ta çıkması bekleniyor. Sihirlerle dolu bu dünyaya adım atmak için oldukça güçlü donanımlara ihtiyacımız olduğunu söylemek gerek.

Minimum Ayarlar (720p, 30 FPS)

CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7 3770 (3.7GHz ya da daha iyisi)

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7 3770 (3.7GHz ya da daha iyisi) GPU: AMD Radeon RX 5500 XT 8GB / Nvidia Geforce GTX 1060 6GB

AMD Radeon RX 5500 XT 8GB / Nvidia Geforce GTX 1060 6GB RAM: 16GB

16GB Depolama Alanı: 150 GB

Önerilen (1140p, 30 FPS)

CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700k (3.7GHz ya da daha iyisi)

AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700k (3.7GHz ya da daha iyisi) GPU: AMD Radeon RX 6700 XT 12GB / Nvidia Geforce GTX 3070 8GB

AMD Radeon RX 6700 XT 12GB / Nvidia Geforce GTX 3070 8GB RAM: 24GB

24GB Depolama Alanı: 150GB

Ultra Ayarlar (2160p, 60 FPS)

CPU: AMD Ryzen 5 5800X / Intel Core i7 12700 (3.8GHz ya da daha iyisi)

AMD Ryzen 5 5800X / Intel Core i7 12700 (3.8GHz ya da daha iyisi) GPU: AMD Radeon RX 6800 XT 16GB / Nvidia Geforce GTX 4080 16GB

AMD Radeon RX 6800 XT 16GB / Nvidia Geforce GTX 4080 16GB RAM: 32GB

32GB Depolama Alanı: NVMe SSD 150GB

Forspoken Oynanış Videosu