Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Son yıllarda en çok sevilen oyunlardan birisi olmayı başaran Fortnite çok yakında 2. Bölüm: 2. Sezon ile karşımıza çıkacak.

Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite'ın yeni sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. Fortnite'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yeni sezonun başlangıç tarihi açıklanmış oldu. Peki yeni sezon ile ne zaman karşılaşacaksınız?

Fortnite yaptığı açıklama ile 2. Bölüm: 2. Sezon'un başlangıç tarihini 20 Şubat olarak belirledi. Yeni sezonda birçok yenilik ve farklı görevler oyuncuları bekliyor olacak. Ancak bunlar şu anda belli değil. Açıklamada bununla ilgili sezonla ilgili sırların şu anda açıklanmayacağı söylendi.

Epic Games yaptığı açıklamada birinci sezona eklenecek olan yeni içerikler hakkında bilgiler verdi. 11.50 kodlu güncellemenin Şubat ayının başında geleceğini belirtti.

Peki siz Fortnite oynuyor musunuz? Yeni sezon hakkındaki beklentileriniz neler? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.