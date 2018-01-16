Fortnite 2 Milyon Aktif Oyuncu Sayısına Ulaştı

Epic Games'in ücretsiz PUBG alternatifi olarak tanımlayabileceğimiz Fortnite, kendi rekorunu kırdı ve aynı anda oyunu oynayan 2 milyon oyuncu sayısına ulaştı.

Hatırlanacağı üzere Fortnite ilk çıktığında ücretli bir oyundu ve PUBG'deki battle royale yapısına sahip değildi. Birkaç ay süresince oyunun satışları beklentileri karşılamayınca Epic Games bir hayli kritik bir karar aldı ve Fortnite'a ücretsiz bir battle royale modu ekledi. Bu durum, PUBG'nin geliştiricisini biraz kızdırmışa benziyor; çünkü her fırsatta farklı oyunlarında PUBG'yi kopyalamasından şikayet ediliyor. Fakat işler Epic Games için oldukça iyi gitmekte.

Fortnite için battle royale modu geliştirilip oyuna eklenmeseydi, oyun muhtemelen unutulup gidecekti. Epic Games bu hamlesiyle Fortnite'ın marka bilinirliğini artırdı ve oyuncu sayısını hızla yükseltmeyi başardı. Kıyametin eşiğinden dönen Fortnite'ın geleceği de bir hayli parlak görünüyor.

Geçtiğimiz aylarda 20 milyon oyuncu sayısına ulaşan Fortnite, son olarak aynı anda oyunu oynayan 2 milyon oyuncuya ulaştı. PUBG, geçtiğimiz sene erken erişimdeyken benzer bir yükseliş yakalamıştı. Fortnite'ın PUBG'yi geride bırakabilmesi de mümkün; çünkü oyun sadece PC'de değil, oyun konsollarında da erişilebilir halde, PUBG'nin Xbox One sürümü çok kısa bir süre önce çıktı, buna ek olarak PlayStation 4 sürümü halen yayınlanmadı. Battle royale modunun ücretsiz olması ve daha iyi bir optimizasyon sunması Fortnite'ın önemli avantajları.

Fortnite'ın battle royale modunu ücretsiz oynamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: