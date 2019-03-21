Fortnite, 250 Milyon Kayıtlı Oyuncuya Ulaştı!

Popüler Battle Royale oyunu Fortnite, destansı koşusuna durdurak vermeden devam ediyor. Epic Games imzalı yapım, 250 milyon kayıtlı oyuncuya ulaşarak, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

İlk kez 2017 yılında oyun severlerle buluşan Fortnite, kısa zamanda küresel bir fenomene dönüştü. Epic Games’in açıkladığı son rakamlar da bunu kanıtlar türden.

Geliştirici firma, çarşamba günü yaptığı açıklamada, amiral gemisi oyunu Fortnite’ın 250 milyon kayıtlı oyuncuya ulaştığını duyurdu. Son dört ayda yaklaşık 50 milyon oyuncu daha kazanan Fortnite, Apex Legends gibi rakiplerin rekabeti artırmasına rağmen tüm zamanların en büyük hitlerinden biri olmaya devam ediyor.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcı sayısında hiç aşağı yönlü bir eğilim görmediklerini söyledi.

“Fortnite sadece bir oyun değil, aynı zamanda insanların birbirleriyle arkadaş oldukları bir sosyal ağ platformu” diyen Sweeney, Fortnite’ın yüzde 35 ile en fazla kadın oyuncu sayısına sahip FPS oyunu olduğunu söyledi.

Fortnite’ı özellikle popüler yapan şey, oyunda karikatürize edilen karakterlerin dans hareketleri olmuştu. Bilhassa çocuklar arasında müthiş bir patlama yapan bu danslar, dünyadaki pek çok ünlü isim tarafından da taklit edildi. Hatta telif hakkı davalarına bile konu oldu.

Yine de Fortnite türünün tek örneği değil. Örneğin; 2017 yılında piyasaya sürülen bir başka Battle Royale oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds, ya da bilinen ismiyle PUBG, şu anda 100 milyon oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz şubat ayında çıkan Electronic Arts imzalı Apex Legends ise daha ilk ayında 50 milyon oyuncu sayısını yakaladı bile.

Analistler, Apex Legends’a ilgi arttıkça, Fortnite’a yönelik talebin düşeceğini ön görüyor; ancak Epic Games’in paylaştığı rakamlar tam tersi bir duruma işaret ediyor.