Fortnite Hakkında Konuşan 4 Yaşındaki Çocuk Terörist Sanıldı

Fortnite hakkında konuşan çocuk terörist sanıldı. İngiltere'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre, 4 yaşındaki bir çocuğun babasının garajında silah ve bomba olduğunu söylemesi polisi hareket geçirdi. Ancak çocuğun bahsettiği silahların Fortnite'la alakalı olduğu öğrenildi.

Dört yaşındaki Müslüman bir çocuk, okul sonrası eğitim kulübünde Fortnite hakkında konuşurken terörist sanıldı. İngiltere hükümetinin aşırılıkçılıkla mücadele programı olan Prevent'e sevk edilen çocuk, babasının kulübesinde "silah ve bomba” olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Prevent programı dahilinde alıkonulan dört yaşındaki çocuğun Fortnite hakkında konuştuğu ise sonradan anlaşıldı. Bir kulüp çalışanıyla yapılan konuşmanın kopyaları, silahlara atıfta bulunmanın Fortnite ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Dört yaşındaki çocuk, kuzeninin telefonundan Fortnite oynadığını söyleyerek babasıyla ilgili endişe verici gelişmeleri takip etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan kulüp çalışanı ise "Ofis bana o konuşmanın metni de dahil olmak üzere tüm bilgileri gönderdi. Fortnite'dan bahsettiği oldukça açık" diyerek şunları aktardı:

"O sadece hayal gücü olan küçük bir çocuk. Öğretmenler bu ortamda çocukların hayal gücüne sahip olduklarını bilmeli. 2016-2019 yılları arasında 6 yaşından küçük 624 çocuğun Prevent'e sevk edildiğini ortaya koydu. Ancak sadece basit şeyler hakkında konuşan bir çocuğa terörist diyemezsiniz."

Fortnite silahlarından bahseden çocuk terörist miydi?

İngiliz gazetesi The Guardian'a isim vermeden konuşan anne, polisin akşam geç saatlerde evine gelmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Çocuğun annesi ise oğlunun Müslüman olmasaydı radikalleşme riski altında sayılmayacağına inanıyor: "Gerçekten istemediğimiz bir durum. Silahlı polisin evime gelebilmesinden rahatsızlık duyuyorum, sosyal hizmetlerle birlikte ebeveynleri tutuklayabileceğinden endişeleniyorum."

Ayrıca 2016 yılından bu yana dokuz yaşın altındaki 2000'den fazla İngiliz çocuğun Prevent'e rapor edildiği aktarıldı. Bu durum ülke genelinde Müslüman çocukların program tarafından haksız yere hedef alındığı korkusuna yol açıyor.

İngiltere Müslüman Konseyi sözcüsü Tabetha Bhatii konuya ilişkin, "Bu son rakamlar ve dört yaşındaki Müslüman çocuk örneği, Prevent'in kusurlu bir politika olduğu görüşümüzü yeniden doğruluyor. Sağlam bir şekilde tabi tutulması gereken temel sorunları ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.